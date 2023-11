Kryzys w UK Wysokość wynagrodzeń w UK rośnie szybciej, niż poziom inflacji

Średni wzrost wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii pozostaje silniejszy od stopy inflacji. Według oficjalnych danych przekazanych przez ONS przeciętne zarobki na Wyspach idą w górę szybciej, niż ceny w sklepach.

Jak wynika z danych, na jakie powołuje się Office for National Statistics w okresie od lipca do września 2023 średnie wynagrodzenie pracowników w UK wzrosło aż o 7,7% w skali roku (w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku). Jednocześnie, wzrost wysokości wynagrodzeń przegonił poziom inflacji w UK. Dodajmy, że wzrost dotyczy wysokości comiesięcznej pensji, bez jakichkolwiek premii i wynosi on (po uwzględnieniu inflacji) 1%. Może to wydawać niewiele, ale to największy wzrost odnotowany w takim właśnie okresie od 2021 roku.

Prognozy Banku Anglii nie napawają optymizmem

Od blisko dwóch lat ceny towarów konsumpcyjnych na Wyspie, jak i energii, rosły znacznie szybciej niż płace, wywierając presję na finanse gospodarstw domowych. Trend ten zaczął się jednak zmieniać w 2023 roku. Tempo wzrostu inflacji spowolniło, a płace zaczęły rosnąć bardziej dynamicznie.

Trzeba jednocześnie dodać, że wynagrodzenie wzrasta nierównomiernie, co oznacza, że dla wielu osób kryzys związany z kosztami życia w UK wciąż pozostaje dużym problemem. W niektórych obszarach wzrost wynagrodzeń faktycznie maleje, w miarę jak maleją oczekiwania dotyczące przyszłych podwyżek cen, a rynek pracy zaczyna słabnąć.

W jakiej sytuacji znajduje się obecnie brytyjski rynek pracy?

Co więcej, niektóre branże, które w zeszłym roku były zmuszone do podwyżki płac ze względu na niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, obecnie odczuwają skutki wyższych stóp procentowych i innych kosztów. Według analiz Banku Anglii może to mieć wpływ na poziom zatrudnienia w przyszłości, a konkretnie w przyszłym roku. Zgodnie z ich przewidywaniami pracę może stracić 150 tysięcy osób, co przełoży się na wzrost poziomu bezrobocia do 5%. Wpłynie to również na wzrost płac, który prawdopodobnie jeszcze bardziej spowolni.

W jakiej sytuacji znajduje się obecnie brytyjski rynek pracy? W okresie od sierpnia do października szacowana liczba wakatów w Wielkiej Brytanii spadła o 58 000 do 957 000. ONS podaje, że ich całkowita liczba utrzymuje się znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii.

Bezrobocie utrzymuje się na podobnym poziomie (jeszcze!)

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii utrzymała się w dużej mierze na niezmienionym poziomie od lipca do września i wyniosła 4,2%. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż ONS zastrzegł, iż istnieją problemy ze sposobem gromadzenia danych.

– Nasze dane dotyczące rynku pracy pokazują w dużej mierze niezmieniony obraz, a proporcje osób zatrudnionych, bezrobotnych oraz osób, które nie pracują ani nie szukają pracy, niewiele zmieniły się w porównaniu z poprzednim kwartałem – komentuje Darren Morgan, dyrektor ONS ds. statystyk gospodarczych, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.