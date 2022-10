Wysokość płac nie nadąża za inflacją w Wielkiej Brytanii, a bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od prawie 50 lat

Jak się ma wysokość zarobków do inflacji?

Bezrobocie jest wprawdzie rekordowo niskie, ale wysokość płac pozostawia wiele do życzenia.

Według najnowszych oficjalnych danych stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od prawie 50 lat. Niestety sytuacja na rynku pracy wcale nie jest tak dobra, jak można by się było spodziewać, gdyż podwyżki regularnych płac nie nadążają za rosnącymi kosztami życia.

Najnowsze dane ONS pokazują wzrost poziomu zatrudnienia na Wyspach. Według nich stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od prawie pół dekady. Brytyjski urząd statystyczny podał, że stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc. w ciągu trzech miesięcy poprzedzających sierpień – i jest najniższa od lutego 1974 roku.

Niskie bezrobocie i niskie płace

Ekonomiści przewidywali, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 3,6 proc., z poprzedniego kwartału. Jednak presja, jaka wywierana jest na płace, nadal rośnie, co wynika z tego, że wysokość pensji nie nadąża za galopującą inflacją.

Jak podało ONS – biorąc pod uwagę wzrost cen, wartość regularnych wynagrodzeń spadła o 2,9 proc. Brytyjski urząd statystyczny podał, że regularnie wynagrodzenie – z wyłączeniem premii – rosło w tempie 5,4 proc. rocznie w okresie od czerwca do sierpnia. Stanowi to najsilniejszy wzrost regularnych wynagrodzeń obserwowany poza okresem pandemii – podało ONS. Niestety podwyżki płac nadal pozostają w tyle za inflacją (czyli tempem wzrostu cen), która obecnie wynosi 9,9 proc.

Mniej wolnych miejsc pracy

Pojawił się również kolejny sygnał, że rynek pracy mógł osiągnąć szczyt, a liczba wakatów ponownie spadła. Szacowana liczba wakatów w ciągu trzech miesięcy do września spadła o 46 000 do 1 246 000. ONS poinformowało, że był to największy spadek od połowy 2020 roku, chociaż paradoksalnie poziom wakatów pozostaje wciąż bliski najwyższych w historii.

Tymczasem liczba pracowników zatrudnionych w UK na liście płac wzrosła o 69 000 między sierpniem a wrześniem do 29,7 mln – podał urząd statystyczny.

Co ciekawe z przeprowadzonego w sierpniu raportu Royal London wynika, że 5,2 pracujących mieszkańców UK, zdecydowało się w ostatnim czasie na podjęcie zatrudnienia w jednym lub większej liczbie dodatkowych miejsc pracy. Natomiast 10 milionów osób zastanawia się nad podobnym ruchem.

Rekordowo dużo osób nieaktywnych zawodowo

David Freeman, szef ONS ds. rynku pracy i statystyk gospodarstw domowych, powiedział, że liczba osób, które nie pracują i nie szukają pracy, nadal rośnie. Wskaźnik braku aktywności zawodowej wzrósł do 21,7 proc. w okresie od czerwca do sierpnia – podał urząd statystyczny, a liczba osób nieaktywnych zawodowo z powodu długotrwałej choroby osiągnęła rekordowo wysoki poziom.

Freeman dodał:

- Chociaż liczba wolnych miejsc pracy pozostaje wysoka po długim okresie szybkiego wzrostu, teraz nieco spadła, a wielu pracodawców mówi nam, że zmniejszyło rekrutację z powodu różnych presji ekonomicznych.

Z kolei Ruth Gregory z Capital Economics powiedziała, że, chociaż pojawiły się „niepewne oznaki, iż rynek pracy ochładza się po gorących warunkach obserwowanych w ostatnich miesiącach, to utrzyma silną presję wywieraną na Bank Anglii, aby agresywnie podnosił stopy procentowe w nadchodzących miesiącach”.

Jaka jest sytuacja brytyjskiej gospodarki?

Reagując na najnowsze dane, kanclerz skarbu Kwasi Kwarteng powiedział, że „podstawy brytyjskiej gospodarki pozostają odporne”.

- Nasz ambitny plan wzrostu będzie napędzał zrównoważony długoterminowy wzrost, co oznacza wyższe płace i lepszy standard życia dla wszystkich, a my obniżamy podatki, aby ludzie mogli zatrzymać więcej z tego, co zarabiają – dodał.

Inflacja, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich osiągnęła poziom 9,9 proc. w sierpniu, podkreślając wciąż znaczącą różnicę między płacami mieszkańców Wysp, a kosztami towarów i usług.

Kitty Ussher, główna ekonomistka Institute of Directors powiedziała:

- Rynek pracy pozostaje niezwykle napięty, po raz pierwszy w historii w gospodarce jest więcej wakatów niż osób poszukujących pracy, a także nie ma zwolnienia w zatrudnianiu we wrześniu.

