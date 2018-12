Wysoko wykwalifikowani Polacy masowo uciekają z Polski. To największy drenaż mózgów w skali Unii Europejskiej!

Fot. Getty

Wysoko wykwalifikowani Polacy nie wahają się przed opuszczeniem Polski w poszukiwaniu szczęścia w bogatszych krajach Unii Europejskiej. Z najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie Europejskiego Komitetu Regionów wynika, że Polska jest największą ofiarą drenażu mózgów.

W zeszłym roku aż 576 300 Polaków po studiach wyższych mieszkało poza granicami Polski. To najwięcej w Europie – drudzy na liście Niemcy wyemigrowali do innych krajów Unii Europejskiej w liczbie 472 700, a trzeci w zestawieniu Rumunii – w liczbie 467 500.

Jak wynika z raportu, w 2017 r. tzw. wewnętrznych imigrantów było w Unii Europejskiej ok. 17 mln, czyli, biorąc pod uwagę, że populacja Wspólnoty wynosi ok. 511 milionów – 3 proc. wszystkich obywateli UE. Ponad połowę imigrantów (zarówno wysoko, jak i nisko wykwalifikowanych), przyciągnęły Niemcy (33 proc.) i Wielka Brytania (20 proc.). Wiadomo jest także, że spośród wszystkich imigrantów, osoby o najwyższych kwalifikacjach jako miejsce swojego osiedlenia wybierają najczęściej kraje Europy Północnej – przede wszystkim Szwecję, Irlandię, Danię i Wielką Brytanię.

Wśród wysoko wykwalifikowanych imigrantów niski jest stopień bezrobocia. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia imigrantów po studiach (100 proc.) odnotowany został w czeskich regionach Severozápad i Stredni Morava, a także na Korsyce i w hrabstwie Lincolnshire w Wielkiej Brytanii. Z kolei najwyższe bezrobocie wśród osób wysoko wykwalifikowanych zarejestrowano w Kampanii, we Włoszech południowych (52,7 proc.).

W raporcie dla Europejskiego Komitetu Regionów zaznaczono, że drenaż mózgów odbija się negatywnie na rodzimych krajach imigrantów, ponieważ skutkuje on m.in. ograniczoną zdolnością do innowacji i do przyjmowania bardziej zaawansowanych technologii, a także prowadzi do zmniejszenia wpływów z podatków.

