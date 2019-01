Wyślij prezent na Dzień Babci i zrób jej niespodziankę! Weź udział w naszym konkursie

Kim są ci najbardziej doświadczeni? To nasi dziadkowie! To właśnie oni pamiętają dawne czasy, są żywymi świadkami zmian i tworzącej się historii. Dla rodziny również stanowią ogromny autorytet. Prócz matczynego i ojcowskiego wsparcia obdarowują ciepłem i dobrą radą. Dlatego warto pamiętać o zbliżającym się ich święcie. Możecie sprawić im piękną niespodziankę i wziąć udział w naszym konkursie.

Na co dzień mamy tak mało czasu, by nagrodzić ich trud, poświęcony czas i cierpliwość. W wieku, gdzie rozwój goni kolejną zmianę łatwo jest się zatracić i zapomnieć, kto tak naprawdę przyczynił się do naszych sukcesów i tego, kim jesteśmy. Są jednak dni, w których warto się zatrzymać i podziękować tym, którzy zawsze byli przy nas i tak bardzo kochali. To Dzień Dziadka i Dzień Babci . Dni 21 i 22 stycznia stanowią szansę, by choć w małym stopniu docenić te niezwykłe osoby. W jaki jednak sposób tego dokonać?

Kwiaty- tradycyjny prezent dla babci i dziadka

Ze wszystkich możliwości prezentowych jest kilka, które będą w stanie wyrazić wdzięczność za cały trud dziadka i babci włożony w nasze wychowanie. W erze internetu i smartfonów popularnym gestem pokazującym naszą pamięć może być krótka rozmowa czy wysłanie życzeń przez telefon. Istnieje jednak jeszcze jedno rozwiązanie, które łączy ze sobą współczesność i tradycję.

Jest nim wysyłka kwiatów! Gest ten skrywa wszystko to, czym chcemy obdarzać bliskich. To nie tylko wyraz piękna i pamięci. W kwiatach kryje się również szereg uczuć, jakimi są miłość, radość czy troska jak i pamięć o tych, których kochamy.

Kwiaty są prezentem wręcz stworzonym na takie okazje jak Dzień Dziadka i Dzień Babci. Mimo olbrzymich odległości potrafią zjednoczyć, a z wyjątkowymi dodatkami w postaci bileciku z życzeniami czy czekoladkami przekażą o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać. Powstaje przy nich jednak jedno pytanie: Jakie kwiaty wybrać i gdzie ich szukać? Możliwości jest wiele, lecz tylko jedno pewne rozwiązanie.

Poczta Kwiatowa®- ekspert przy doborze kwiatów

Poczta Kwiatowa jest florystycznym ekspertem w doręczaniu kwiatów już od ponad 19 lat. Swe doświadczenie przelewa na każdy bukiet kwiatów tworząc z niego nie tylko piękną ozdobę, ale i wyjątkowy prezent o wielkim znaczeniu. Chwila, w której kwiatowy kurier doręcza bukiet, jest dla odbiorcy zawsze niezapomnianym czasem. Wtedy jednocześnie otrzymuje się piękny upominek i doświadcza się mnóstwo wyjątkowych uczuć, których nie sposób opisać.

Co zatem polecają eksperci? Jedną z klasycznych propozycji są przepiękne róże. To niezwykłe kwiaty, które za każdym razem są stosownym i eleganckim prezentem. Oprócz ogromnego piękna skrywają w sobie także prawdziwe uczucia. Dostępne w różnych kolorach są propozycją i dla tych, którzy cenią sobie tradycję i dla tych, którzy uwielbiają innowacyjne rozwiązania. Idealnie komponują się zarówno w bukiecie kilkunastu róż jak i w nowoczesnych Flower box’ach . To, jednym słowem, wyjątkowy prezent, który pokocha każdy.

Innym wyborem mogą być tulipany. To kwiaty, od których bije radość i wiosenne piękno! Na ich widok nie sposób się nie uśmiechnąć. Są prezentem, który nie tylko będzie elegancką ozdobą, ale i symbolem wyjątkowej chwili.

Propozycją, której również nie może zabraknąć, są bukiety mieszane. Te kwiaty są zarówno współczesnym jak i tradycyjnym pięknem. Połączone w zaskakujące i nietuzinkowe kompozycje, stają się niezapomnianym prezentem.

Kwiaty dla babci i dziadka – rabat dla czytelników

Wyślij kwiaty, odbierz uśmiech! Niech te dni będą pełne uśmiechu i wyjątkowych wspomnień!