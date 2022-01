Wyprzedaż weekendowa w Ryanairze z biletami za 3,49 funta. W promocji także loty do Polski

Ryanair organizuje weekendową wyprzedaż na 200 000 miejsc, w tym także na loty do Polski. Najtańsze bilety można kupić już za 3,49 funta z lotniska London Stansted i z Manchesteru.

Irlandzkie linie lotnicze wyprzedają bilety m.in. do Polski, Francji, Norwegii, Portugalii, Austrii czy Hiszpanii, a najtańsze są już do kupienia za 3,49 funta. Dotyczą one lotów w terminach od 1 lutego do 25 marca, co jest dobrą opcją także dla rodziców z dziećmi ze względu na ferie.

Wyprzedaż biletow w Ryanairze

Wyprzedaż w Ryanairze potrwa przez ten weekend i zakończy się o północy 23 stycznia. Warto jednak dokonać rezerwacji wcześniej, gdyż wtedy mamy większe szanse na lepsze cenowo okazje.

Linie lotnicze próbują wyprzedażami zachęcić do latania klientów, a Ryanair nie jest jedyny. British Airways ma w specjalnej ofercie promocyjnej bilety za 28 funtów, a Jet2 za 27 funtów. Z kolei easyJet obniżką objął 25 lotów, a do Hiszpanii możemy polecieć już za 9,99 funta.

Klienci powinni jednak przed dokonaniem rezerwacji biletu na lot sprawdzić wcześniej, jakie są restrykcje dla przyjezdnych w kraju, do którego się wybierają, aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia związanego np. z obowiązkową kwarantanną.

Niebawem wygasa bezpłatna zmiana rezerwacji

Mieszkańcy Wysp mają czas tylko do 31 stycznia, aby skorzystać z bezpłatnej zmiany terminu rezerwacji biletów lotniczych. Została ona wprowadzona podczas pandemii i dotyczy ona wszystkich lotów zaplanowanych do września 2022 roku.