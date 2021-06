Wyprzedaż w Ryanairze. Tańsze bilety do najbardziej obleganych krajów z listy green

Podczas gdy wiele linii lotniczych podnosi ceny biletów do krajów z listy green, do których wyjazd cieszy się obecnie największym zainteresowaniem, Ryanair postanowił zorganizować krótko trwającą wyprzedaż biletów do tych destynacji. Zaapelował także do brytyjskiego rządu o dodanie kolejnych krajów do zielonej listy.

Po tym, jak minister transportu ogłosił w czwartek wieczorem aktualizację listy green, amber i red, ceny biletów do krajów znajdujących się na zielonej liście gwałtownie skoczyły w górę. Ceny biletów na Majorkę czy Ibizę wzrosły trzykrotnie w ciągu godziny od oświadczenia ministra. Mimo ogromnego popytu na wyjazd do krajów z listy green, Ryanair postanowił pójść na rękę mieszkańcom UK i zorganizować weekendową wyprzedaż do tych- tak atrakcyjnych teraz - destynacji.

Wyprzedaż w Ryanairze

Ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony podróżnych Ryanair zwiększył liczbę lotów na Maltę, Ibizę i Palma de Mallorca w lipcu, sierpniu i we wrześniu z brytyjskich lotnisk. Dostępnych jest tysiące dodatkowych biletów.

W związku z aktualizacją listy green, Ryanair zorganizował wyprzedaż biletów z lotniska w Birmingham i East Midlands Airport. Ceny rozpoczynają się już od 19,99 funta na bilety na loty do września 2021 roku. Zainteresowani muszą się jednak spieszyć, gdyż wyprzedaż potrwa jedynie do północy w niedzielę (27 lipca).

Ryanair apeluje o dodanie kolejnych państw do green list

Dara Brady z Ryanaira powiedział:

- Oświadczenie to jest małym krokiem we właściwym kierunku i mimo że cieszymy się z dodaniem Malty i Balearów do brytyjskiej zielonej listy, apelujemy do rządu, aby natychmiast dodał tak samo bezpieczne destynacje, do których należą Cypr, Wyspy Kanaryjskie, Grecję, a także aby natychmiast pozwolił zaszczepionym obywatelom na bezproblemową podróż bez restrykcji. Chcieliśmy także z przyjemnością poinformować o dodatkowych 200 000 miejsc na Maltę, Ibizę i Palmę w lipcu, sierpniu i wrześniu. Brytyjskie rodziny mogą zarezerwować letnie wakacje bezpiecznie ze świadomością tego, że w przypadku zmian, mogą zmienić daty podróży do dwóch razy przy zerowych opłatach do końca grudnia 2021 roku.

Przeczytaj też: Ceny biletów do krajów z GREEN LIST skoczyły niemal trzykrotnie po czwartkowym ogłoszeniu ministerstwa transportu