Podróże i turystyka Wyprzedaż biletów w Ryanairze. Tylko do poniedziałku

Ryanair uruchomił czerwcową wyprzedaż biletów z okazji Bank Holiday w Irlandii. Ceny spadły w niektórych przypadkach nawet do 19,99 euro.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze potrwa tylko do poniedziałku, więc lepiej pospieszyć się z rezerwacją. Irlandzkie linie lotnicze postanowiły obniżyć ceny z okazji Bank Holiday w Irlandii.

Tania linia lotnicza wprowadziła promocyjne ceny biletów na loty do popularnych destynacji – między innymi do Barcelony, Rodos i na Teneryfę. Wyprzedaż objęła także loty do Polski.

Obniżka dotyczy lotów w okresie od 1 czerwca do 31 lipca tego roku. W ramach wyprzedaży za podróż w obie strony do Brukseli i Rzymu z lotniska Cork zapłacimy już 25,98 euro za osobę, a niektóre wycieczki do Paryża kosztują jedynie 31,98 euro.

Bilety ze zniżką są dostępne też z lotniska w Kerry, Shannon, Knock i Dublinie.

Tanie loty do Polski

Szefowa ds. komunikacji w Ryanair, Jade Kirwan, powiedziała:

– Czy jest lepszy sposób na spędzenie czerwcowego weekendu świątecznego niż planowanie letnich wypadów? Dzięki rozpoczynającej się specjalnej weekendowej wyprzedaży Ryanair można zarezerwować swoje letnie loty już od 19,99 euro – co za okazja! Bez względu na to, czy szukacie słońca, morza czy przygody, z pewnością znajdziecie ją w wiodącej w ofercie kierunków Ryanaira na słoneczne i wakacyjne wypady, w tym na naszych nowych trasach do wakacyjnych atrakcji w Barcelonie, na Rodos, Teneryfie i wielu, wielu innych miejscach.

Oprócz popularnych wakacyjnych destynacji, obniżka cen biletów (choć nie tak duża) objęła także loty do Polski. Z Cork do Poznania polecimy za 39,59 euro, a do Gdańska za 42,99 euro. Za podróż z Shannon do Wrocławia zapłacimy już więcej, bo 63,34 euro. Z Dublina do Szczecina 72,31 euro, do Poznania 76,99 euro, a do Katowic 82,21 euro.