Wyprzedaż biletów w Ryanairze. Oferuje 500 000 miejsc za 12,99 funta również do Polski

Ryanair zdecydował się na zorganizowanie 24-godzinnej wyprzedaży biletów na 500 000 miejsc we wrześniu i październiku m.in. do Warszawy, Barcelony, Amsterdamu, Lizbony, Rzymu czy na Ibizę. Promocja obejmuje bilety w cenie 12,99 funta.

Irlandzkie linie lotnicze starają się zachęcić mieszkańców Wysp do latania mimo wysokich kosztów podróży zagranicznych związanych głównie z testami PCR oraz wysokiego ryzyka podróży związanego z wprowadzaniem przez brytyjski rząd zmian w listach krajów znajdujących się na listach green, amber i red.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze

Ryanair ogłosił wyprzedaż biletów do takich destynacji jak Warszawa, Malaga, Kopenhaga, Bari, Barcelona, Amsterdam, Rzym, Lizbona, Marrakesz czy Ibiza na wrzesień i październik. Zainteresowani muszą się jednak pospieszyć, gdyż rezerwacje można złożyć tylko dzisiaj (czwartek) do godziny 23:59. Promocja obejmuje 500 000 miejsc w cenie 12,99 funta.

Ostatnia okazja na słońce

Dyrektor marketingu Ryanaira, Dara Brady powiedział:

- Ponieważ programy szczepień będą kontynuowane w najbliższych miesiącach, ruch lotniczy powróci do poziomu sprzed pandemii i jesteśmy zachwyceni, że możemy zaoferować naszym klientom tę niesamowitą wyprzedaż, dzięki której mogą polecieć do słonecznych miejsc, jak Walencja, Palermo, Chanii i odkryć nowe miejsca na urlop w takich miastach jak Wiedeń, Edynburg i Berlin we wrześniu i październiku już od 12,99 funta.