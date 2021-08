Wyprzedaż biletów w Ryanairze na zimowe loty z Wielkiej Brytanii (także do Polski)

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały o utworzeniu 11 nowych tras z Wielkiej Brytanii tej zimy (także do Polski). W związku z czym, aby zachęcić klientów, Ryanair zdecydował się na obniżkę cen do 19,99 funta. Z rezerwacjami należy się jednak pospieszyć, gdyż promocja ważna jest do 19 sierpnia do północy.

W ramach programu związanego z odrabianiem strat Ryanair dodał 11 nowych tras z UK na zimę i w ten sposób zwiększył ich liczbę całkowitą do 400. Irlandzkie linie lotnicze mają nadzieję na to, że w tegorocznym sezonie zimowym mieszkańcy Wysp będą mogli latać z większą dozą pewności.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze na zimę

Aby zachęcić niezdecydowanych Ryanair postanowił obniżyć ceny części biletów na nowe trasy do 19,99 funta. Promocja obejmuje loty do marca 2022 roku, a rezerwacji można dokonywać do północy 19 sierpnia. Co istotne – klienci mają również gwarancję „zerowej opłaty za zmianę”, co oznacza, że mogą zmienić rezerwacje dokonane przed 30 września bez żadnych kosztów.

Zgodnie z zapowiedzią w ramach nowego harmonogramu lotów będziemy mogli polecieć bezpośrednio z Birmingham do Bukaresztu, Mediolanu, Turynu, czy Wilna. Z kolei z Bristolu polecimy bezpośrednio do Barcelony czy Malagi, a z Bournemouth do Budapesztu oraz Wrocławia. Inne nowe loty obejmują trasy z lotniska Gatwick do Malagi, z Cardiff do Dublina, czy z Luton do Grenoble.

Nowych 11 tras Ryanaira z UK

Jak powiedział dyrektor ds. reklamy w Ryanairze, Jason McGuinness:

- Podobnie jak największe europejskie linie lotnicze z przyjemnością informujemy o 11 nowych zimowych trasach z brytyjskich miast takich jak Bournemouth, Birmingham, Bristol, Cardiff i Londyn dla tych, którzy chcą skorzystać ze słońca tej zimy.

