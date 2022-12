Wypłaty emerytur państwowych wzrosną nawet o 75 funtów miesięcznie w przyszłym roku. Oto nowe stawki

Wypłaty podstawowej i nowej emerytury państwowej wzrosną w przyszłym roku o 10,1 proc. dla około 12,5 miliona osób w Wielkiej Brytanii, w tym dla 992 052 mieszkających w Szkocji. Oznacza to, że ​​dochód osób starszych zwiększy się od kwietnia 2023 roku o 75 funtów miesięcznie.

Z ogólnej liczby osób w Wielkiej Brytanii ubiegających się o emerytury państwowe 10,1 mln otrzymuje obecnie State Pension w wysokości do 141,85 GBP tygodniowo, w porównaniu z 2,4 mln otrzymującymi świadczenia New State Pension w wysokości 185,15 GBP tygodniowo. Niepokojące jest to, że ponad 1,9 miliona osób otrzymuje mniej niż 100 funtów tygodniowo w ramach emerytur państwowych, a prawie 1,5 miliona z nich to kobiety.





Wzrost emerytur w UK

Zgodnie z zasadą potrójnej gwarancji (Triple Lock) brytyjskie władze podnoszą w kwietniu emerytury państwowe o najwyższą z trzech liczb: wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, wskaźnik inflacji we wrześniu poprzedniego roku lub sztywne 2,5 proc. Honorując tę zasadę, nowa emerytura państwowa wzrośnie od kwietnia 2023 roku do ponad 815 funtów miesięcznie.

Oznacza to, że ​​osoby korzystające z pełnej nowej emerytury państwowej (New State Pension) otrzymają podwyżkę z 185,15 GBP tygodniowo do 203,85 GBP tygodniowo, a osoby korzystające z podstawowej emerytury państwowej (State Pension) – ze 141,85 GBP tygodniowo do 156,20 GBP.

Kto się kwalifikuje?

Aby kwalifikować się do jakiejkolwiek wypłaty emerytury państwowej, musimy mieć na swoim koncie co najmniej 10 lat składek na ubezpieczenie społeczne, aby z kolei otrzymać pełną emeryturę, musimy mieć przepracowane 35 lat.

Osoby otrzymujące emeryturę państwową mogą wybrać wypłatę tygodniową lub co cztery tygodnie – nie należy mylić z wypłatą miesięczną, ponieważ Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) dokonuje 13 czterotygodniowych wypłat każdego roku przez okres 52 tygodni, co może skutkować dokonaniem dwóch płatności w tym samym miesiącu kalendarzowym. Ale większość ludzi określa czterotygodniowy cykl płatności jako „miesięczny”.

Ministerstwo Pracy i Emerytur udostępniło proponowaną listę stawek płatności od 10 kwietnia 2023 r. na stronie rządowej. Poniżej znajduje się wszystko, co musisz wiedzieć o zwiększeniu obu zestawów emerytur państwowych wraz ze świadczeniami, do których osoby starsze mogą być również uprawnione.

Prawo do pełnej New State Pension mają:

- mężczyźni urodzeni 6 kwietnia 1951 roku lub później

- kobiety urodzone 6 kwietnia 1953 roku lub później

Stawki New State Pension:

- stawka tygodniowa: 203,85 funtów, wzrost o 18,70 funta ze 185,15 funtów

- stawka czterotygodniowa: 815,40 funtów, wzrost o 74,80 funtów ze 740,60 funtów.

Basic State Pension (kategoria A lub B)

Do podstawowej emerytury państwowej mają prawo:

- mężczyźni urodzeni przed 6 kwietnia 1951 roku

- kobiety urodzone przed 6 kwietnia 1953 roku.

Stawki Basic State Pension:

- stawka tygodniowa: 156,20 funtów, wzrost o 14,35 funtów do 141,85 funtów

- stawka czterotygodniowa: 624,80, wzrost o 57,40 funtów z 567,40 funtów.

Renta dla osób owdowiałych (Widow’s Pension)

- stawka standardowa: 139,10 funtów (wzrost ze 126,35 funtów).

Stawki Pension Credit:

- osoby samotne: 201,05 funtów (wzrost z 182,60 funtów)

- pary: 306,85 funtów (wzrost z 278,70 funtów).

Stawki Attendance Allowance:

- wyższa stawka: 101,75 funtów (wzrost z 92,40 funtów)

- niższa stawka: 68,10 funtów (wzrost z 61,85 funtów)

Stawki Carer’s Allowance (zasiłku opiekuńczego):

- stawka od kwietnia 2023: 76,75 funtów (wzrost z 69,70 funtów)

Disability Living Allowance / Child Disability Payment (Zasiłek dla osób niepełnosprawnych / zasiłek dla dzieci z tytułu niepełnosprawności):

Składnik pielęgnacyjny:

- najwyższa stawka: 101,75 funtów (wzrost z 92,40 funtów)

- średnia stawka: 68,10 funtów (wzrost z 61,85 funtów)

- najniższa stawka: 26,90 (wzrost z 24,45 funtów)

Mobility component (dodatek do mobilności):

- wyższa stawka: 71,00 funtów (wzrost z 64,50 funtów)

- niższa stawka: 26,90 funtów (wzrost z 24,45 funtów).

Personal Independence Payment (PIP) /Świadczenie z tytułu niepełnosprawności dla dorosłych

Daily Living Component (dodatek do funkcjonowania codziennego):

- ulepszony: 101,75 funtów (wzrost z 92,40 funtów)

- standardowy: 68,10 funtów (wzrost z 61,85 funtów).

Mobility Component (dodatek do mobilności):

- ulepszony: 71,00 funtów (wzrost z 64,50 funtów)

- standardowy: 26,90 funtów (wzrost z 24,45 funtów).

