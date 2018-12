Wypił w pubie piwo, wino, wódkę i prosecco za 200 funtów i odszedł nie płacąc rachunku

Sprawa jest o tyle poważna, że została nagłośniona w brytyjskich mediach przez lokalną policję. Poszukiwany jest mężczyzna, który w jednym z pubów w hrabstwie North Yorkshire nie spłacił rachunku opiewającego na prawie 200 funtów. Za tę kwotę zamówił, oprócz obiadu i kolacji, solidną dawkę trunków różnego rodzaju.

Na jego liście znalazły się cztery butelki piwa marki Peroni, 14 drinków (klasycznie - wódka z colą), cztery duże kieliszki wina, a do tego dołożył dwie pinty piwa rzemieślniczego i doprawił ginem. Wszystko? Jeśli dodamy butelkę prosecco na wynos to mamy komplet. W sumie ta "imprezka" kosztowała go dokładnie 195,50 funta.

A w zasadzie go nie kosztowała, ponieważ rachunku wystawionego przez Wyvill Arms w Constable Burton w dniu 17 listopada nigdy nie opłacił. Po prostu wyszedł. Jak wynika z relacji na łamach "The Evening Standard" mężczyzna miał udawać, że zatrzymał się w Wyvill Arms na dwie noce wraz z żoną. Potem, w hotelowym pubie po udawanej kłótni przez telefon, rozpoczął swoją "ucztę".

Kiedy obsługa zwróciła mu uwagę i poprosiła o uregulowanie rachunku mężczyzna udał się do pokoju po swoją kartę kredytową. I tyle go widzieli...

Lokalna policja dysponuje rysopisem sprawcy - to mężczyzna o rudych włosach, w wieku od 20 do 30 lat, dość wysoki, o krępej budowy ciała. Mówi się, że podobne incydenty miały już miejsce w innych pubach w okolicy. W pobliskim White Ripon, ​​w listopadzie sprawca pozostawił rachunek opiewający na 500 funtów. Mężczyzna zameldował się na pięć nocy i wyszedł, nie płacąc za swój pokój, ani napoje w trakcie pobytu. Miał powiedzieć, że "szef ureguluje jego rachunek". Ta sama osoba? Rysopis nie do końca się zgadza...

Policja North Yorkshire ​​bada czy podobny incydent w pubie w Hunton jest powiązany z tym w Wyvill Arms. - Obecnie prowadzimy śledztwo po tym, jak człowiek opuścił pub w Constable Burton w niedzielę 18 listopada nie płacąc racunku. Otrzymaliśmy raport od pracowników pubu w Hunton o podobnym zdarzeniu, Mężczyzna odszedł nie płacąc za swój pókój, jedzenie i wypity alkohol. Trwa dochodzenie, które ustali czy oba te incydenty są powiązane - czytamy w oficjalnym komunikacie