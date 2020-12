Wypadek w pracy w brytyjskiej fabryce - co robić? [WIDEO]

Bez względu na to, jakie środki ostrożności zostaną zachowane w miejscu pracy, wypadek może się przytrafić wszędzie i może on się przytrafić dosłownie każdemu. Za wypadek w miejscu pracy w Zjednoczonym Królestwie można ubiegać się o odszkodowanie. W niektórych wypadkach może wynieść nawet kilkaset tysięcy funtów!

"Przez kilkanaście lat w Wielkiej Brytanii poznałem kilka osób, które wyprowadziły jedno ciekawe równanie: Potrzymaj mi piwo = zrobię 'se' wypadek!" - pisze w opisie swojego nowego filmiku Zmywak, jeden z najpopularniejszych polskich vlogerów w UK. "Zawsze bardzo podobał mi się sposób, w jaki wypadkowcy realizowali swój plan. Czasem było paskudnie, ale zawsze dosyć śmiesznie. Zapraszam do oglądania, jeśli jeszcze ktokolwiek ten program ogląda" - dodaje.

Zmywak wysnuwa w swoim nowym filmie bardzo ciekawie twierdzenie. Otóż, jego zdaniem kwota odszkodowania za wypadek w miejscu pracy urasta do miana "drugiej wypłaty" i przytacza historię niejakiego Jamesa, który zbyt zajęty "nawijką o Brexicie" kompletnie nie zwrócił uwagi na... Ale zresztą, nie będziemy tu zdradzać zakończenie. Zobaczycie sami! "Dzień, jak co dzień w pracy na fabryce, przynajmniej dymu dzisiaj nie ma" - podsumował stoicko Zmywak to wydarzenie.

Wypadek przy pracy w Wielkiej Brytanii

