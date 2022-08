Wypadek rollercoastera w Southport Pleasureland! Nieprzytomne dziecko zostało przewiezione do szpitala

Fot. Getty

Aż dziewiętnaście osób zostało wczoraj ewakuowanych z kolejki Rocket Coaster w Southport Pleasureland, gdy ta nagle zatrzymała się w czasie jazdy. Niestety, w wyniku incydentu, obrażeń głowy doznało dziecko, które nieprzytomne zostało przewiezione do szpitala.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna nagłej awarii Rocket Coastera w Southport Pleasureland, w Southport, Merseyside. Jednak po nagłym zatrzymaniu się kolejki w trakcie jazdy, ewakuowanych zostało aż 19 osób, w tym nieprzytomna dziewczynka. Bezpieczne ściągnięcie wszystkich poszkodowanych na ziemię zajęło służbom około 90 minut, a dziecko, jak dowiedziały się media brytyjskie, doznało poważnego urazu głowy.

Park rozrywki Southport Pleasureland przeprasza

Southport Pleasureland, ustami swojego rzecznika, wydało oświadczenie, w którym poinformowało o zdarzeniu i przeprosiło za incydent. - Przykro nam z powodu stresu, na jaki narażeni zostali wczoraj pasażerowie jednej z naszych kolejek górskich. Naszym bezpośrednim priorytetem było bezpieczne usunięcie wszystkich z kolejki. Doświadczeni członkowie zespołu zarządzającego i konserwacyjnego kontynuują dziś dokładne śledztwo w sprawie zatrzymania się wagonów Rocket Coaster w parku w dniu wczorajszym w godzinach porannych. Wszystkie rutynowe kontrole konserwacyjne zostały przeprowadzone, podobnie jak to ma miejsce na wszystkich kolejkach każdego ranka, zanim każda z nich zostanie oddana do eksploatacji. Kolejka zrobiła dokładnie to, do czego zaprogramowano ustawienia bezpieczeństwa, i zatrzymała się po wykryciu usterki. To był pierwszy przejazd tego dnia, a w 22-osobowej kolejce znajdowało się 19 osób. Nikt nie został narażony na ryzyko wypadnięcia z kolejki, wagony były zabezpieczone na torze, a dyrektor operacyjny parku natychmiast wspiął się na pomost, aby porozmawiać z uczestnikami przejażdżki i wyjaśnić, że zostaną bezpiecznie sprowadzeni z kolejki na ziemię, w ramach polityki szybkiego reagowania i zapewnienia bezpieczeństwa – zaznaczył rzecznik parku.

