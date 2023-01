Wypadek na drodze A39 - piętrowy autobus z 80 osobami w środku przewrócił się na bok [wideo]

Do dramatycznych wydarzeń doszło w hrabstwie Somerset — z powodu ciężkich warunków atmosferycznych, na oblodzonej drodze wywrócił się dwupiętrowy autobus. Brytyjski „double-decker” wylądował na jednym ze swoich boków. W środku podróżowało około 70-80 osób, które w wyniku wypadku zostali uwięzieni na pewien czas w środku pojazdu.

Do wypadku z udziałem popularnego brytyjskiego piętrusa doszło w godzinach porannych, około 06:00. Miał on miejsce na drodze A39 w miejscowości Bridgewater, niedaleko Cannington. Według brytyjskich mediów (tę informację podaje między innymi portal „Sky News”) tym właśnie autobusem do pracy jechali pracownicy pobliskiej elektrowni jądrowej Hinkley Point C. Nie wiemy dokładnie, co zaszło na drodze i jak wyglądał wypadek, ale wiemy, że „double-decker” przewrócił się na jeden ze swoich boków, pisząc dość kolokwialnie. Według oficjalnych komunikatów w tym samym zdarzeniu drogowym brał również udział motocykl.







Na drodze A39 w Bridgewater doszło do poważnego wypadku

Z pewnością niezwykle istotnym czynnikiem, który zapewne miał wpływ na ten wypadek, były warunki atmosferyczne, które panują obecnie w hrabstwie Somerset. W oficjalnym komunikacie wydanym przez funkcjonariuszy Avon and Somerset Police czytamy, iż drogi po nocnych mrozach są oblodzone i mamy do czynienia z „ekstremalnie trudnymi warunkami". Jak podaje Met Office, w tamtym rejonie temperatura w nocy spadła do poziomu -2°C, w związku z czym ogłoszono żółty alert pogodowy.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez South Western Ambulance Service kilka godzin temu, po dziewiątej rano, na miejscu nadal pracują policjanci, straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Podjęto decyzję o zamknięciu odcinka drogi A39 w Bridgewater, na wysokości skrzyżowania Sandford Hill i Quantock Road. Służby deklarują, iż jest to poważny incydent. Wystosowano również apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby, jeśli jest to możliwe, omijali ten obszar. Droga A39 w tamtym rejonie pozostaje zamknięta w obu kierunkach.

Dwupiętrowy autobus przewożący pracowników wywrócił się

Co się stało? Jak doszło do tej „wywrotki"? „Z tego, co wiem, autobus miał wypadek w pobliżu ronda Sandford” - komentował Dave Gliddon, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej Wembdon dla portalu Metro.co.uk. „W pobliżu pola ściekała woda z powodu złej pogody. Czy to był czynnik, który wpłynął na wypadek tego nie wiem. Teraz większość ruchu jest kierowana przez wioskę, a dziś rano przez przejeżdżała przez nią prawdziwa flota karetek pogotowia, policji i karetki pogotowia lotniczego.”

„Elektrownia Hinkley Point C jest obsługiwana przez piętrowe autobusy i powiedziano mi, że w środku byli jej pracownicy. [...] te autobusy kursują regularnie, to częsty widok. Myślimy o osobach biorących udział w wypadku i mamy nadzieję, że żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń. Wielu z nich mieszka w wiosce, a my mamy tutaj bardzo zżytą społeczność i po prostu naprawdę życzymy im wszystkim dobrze, a także wszystkim służbom ratunkowym. Naprawdę mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze”.

W środku uwięzionych zostało około 70-80 osób

Oprócz tego na łamach serwisu Metro.co.uk opublikowano krótki filmik dotyczący tego wydarzenia. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Dodajmy również w tym miejscu, iż rzeczone załamanie pogody odpowiada również za inne wypadki drogowe. „W ciągu ostatnich 12 godzin zaobserwowaliśmy znacznie większą liczbę kolizji i incydentów drogowych, co zwiększyło zapotrzebowanie na zasoby policyjne” - komentował w brytyjskich mediach Mark Runacres z Avon and Someset Police. Dość powiedzieć, iż w poniedziałek wieczorem zgłoszono 53 wypadki.

W poniedziałek między 18:00 a 23:00 GMT otrzymano kolejnych 67 wezwań dotyczących innych incydentów drogowych, co zwiększyło łączną liczbę zgłoszeń do ponad 100 w ciągu pięciu godzin. W przypadku siedmiu z tych zdarzeń drogowych mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której któryś z uczestników odniósł obrażenia.

This is the bus that overturned in Somerset this morning. Major incident declared, many injuries, some serious pic.twitter.com/JAtF461imi — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) January 17, 2023

Co były przyczyną tego wypadku?

A39 to droga w południowo-zachodniej Anglii. Biegnie na południowy zachód od Bath w Somerset przez Wells, Glastonbury, Street i Bridgwater.

