Wypadek ciężarówki na autostradzie M5. Kierowca nie żyje, a drogę zamknięto w obu kierunkach

fot. Twitter/Highways England

Na autostradzie M5 niedaleko Bristolu przewróciła się ciężarówka blokując całkowicie przejazd. Do wypadku doszło około godziny 08:30 w niedzielę. Policja zapowiedziała, że przez większą część dnia droga będzie nieprzejezdna.

Odcinek autostrady M5 między zjazdem J14 (w kierunku Thornbury) i J16 (w kierunku Aztec West), niedaleko Bristolu, został zamknięty w obu kierunkach. W niedzielę koło godziny 08:30 doszło tam do „poważnego wypadku ciężarówki”, podała policja.

Jak powiedziała inspektor Rachael Green – ciężarówka jadąca w kierunku północnym autostradą M5 przewróciła się na drogę krótko po tym, jak zjechała z autostrady M4. Z kolei Highways England poinformowało, że wyłączenie odcinka M5 z ruchu może potrwać przez cały dzień.

- Przewidywane jest długie zamknięcie [autostrady – przyp. red.] ze względu na trwające na miejscu śledztwo. Wymagane jest też usunięcie ciężarówki z przejazdu i przeprowadzenie pilnych robót naprawczych przez Highways England. Na tym etapie nie możemy podać więcej szczegółów na temat wypadku – powiedziała Green.

UPDATE: The closure is now in place between J14 #Thornbury to J15 #AlmondsburyInterchange in both directions. However any northbound traffic we are advising to leave at J16 and follow the diversion via A38. We still anticipate the closure remaining in place for rest of the day. pic.twitter.com/4UC4OWNCWq