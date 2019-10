Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 - Jak głosowali Polacy za granicą?

Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła 81,25% głosów oddanych w wyborach do sejmu - opublikowano oficjalne informacje dotyczące wyników z 260 na 320 zagranicznych komisji. Która z partii startujących w wyborach uzyskała poparcie imigrantów?

W przeciwieństwie do sytuacji w kraju, poza granicami Polski na największe poparcie mogła liczyć Koalicja Obywatelska. Politycy startujący z listy numer 5 rekrutujący się z Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zyskali głosy prawie 39% wyborców. W sumie na KO oddano 66 175 głosów. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w całej Polsce, wśród głosujących imigrantów zajęło drugie miejsce z poparciem na poziomie 27.5% - na PiS głosowało w sumie około 46 tysięcy osób.

Trzecie miejsce zajęła Lewica (32 tysięcy głosów), a następnie uplasowała się Konfederacja (17 tysięcy), a stawkę zamyka PSL z Kukizem z poparciem na poziomie 6 tysięcy.

CZYTAJ TAKŻE: Unia Europejska jest gotowa przedłużyć termin Brexitu w ramach przygotowań do szczytu RE w Brukseli

A jak głosy naszych rodaków rozkładały się w poszczególnych państwach? Z oczywistych przyczyn nas najbardziej interesuje sytuacja w Wielkiej Brytanii. Na Wyspie na KO głosowało ponad 9.6 tysiąca osób (38.85% poparcia), Lewica zebrała 6 tysięcy głosów, a Konfederacja - 3 tysiące. Z kolei PiS najlepiej poradził sobie w USA. Na partię Jarosława Kaczyńskiego oddano ponad 15 tysięcy głosów za Oceanem - sumarycznie to 52%. Koalicja pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny musiała zadowolić się 8171 głosami, czyli ponad 27 procentami.

Wszystkie te dane dotyczą wyborów do sejmu - jeśli idzie o wybory do senatu to do tej pory PKW podliczyło 82.5% wszystkich głosów (z 264 na 320 zagranicznych komisji wyborczych). Kandydat Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Ujazdowski uzyskał poparcie sięgające ponad 55 proc. głosujących, zdobywając ponad 99,5 tys. głosów. Marek Rudnicki z PiS zdobył 55 tysięcy głosów (30%), a Cezary Kasprzak z Obywateli RP - 25 tysięcy (14%).

GORĄCY TEMAT: Królowa Elżbieta II wygłosiła mowę tronową! Co nowego zaproponował mieszkańcom UK rząd Borisa Johnsona?

Jeśli zaś chodzi o ogólne wyniki wyborów, to jak wynika z wciąż niepełnych i nieoficjalnych danych w wyborach do sejmu zwyciężyło PiS z poparciem na poziomie 43,8%. KO uzyskało 27,2%, Lewica 12,5%, PSL 8,6%, a Konfederacja - 6,8%. W wyborach do senatu PiS miał 44,71%, KO 35,46%, PSL 5,74%, a Lewica 2,30%. Warto dodać, że Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób utraciła większość w drugiej izbie parlamentu. Pełne i ostateczne dane poznamy między 18, a 20 wraz z komunikatem PKW.