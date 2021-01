Wyniki sondy "Polish Express" - Jakimi liniami latają Polacy w UK?

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Was, czytelników "Polish Express", Polaków mieszkających w UK z pytaniem o to, jakimi liniami latacie na trasie Wielka Brytania-Polska. Dziś prezentujemy wyniki naszej sondy.

Jakimi liniami najczęściej latacie z UK do Polski i z powrotem? Który przewoźnik lotniczy według was spisuje się najlepiej? Co częściej wybierasz - Ryanaira czy Wizz Aira? Jak oceniasz standard usług oferowanych przez Ryanair? Między innymi takie pytania zadaliśmy WAM, czytelnikom "Polish Express", Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii w ramach naszej sondy, którą opublikowaliśmy w pierwszy dniach 2021 roku, a konkretnie - 1 stycznia! Link do naszego badania znajdziecie tutaj: "Sonda "Polish Express" - Jakimi liniami lotniczymi latają Polacy w UK?".

Zachęcamy również do wypowiadania się na ten temat na naszym profilu na Facebooku. Najciekawsze i najbardziej konstruktywne komentarze mają szansę zostać opublikowane na naszych łamach!

A jak prezentują się wyniki naszej sondy? Jak odpowiadaliście na nasze pytania? Oto wasze odpowiedzi:

Polacy w UK - jakimi liniami latają najczęściej?

Pierwsze pytanie "Z usług jakiej linii korzystasz najczęściej?" - jak odpowiadaliście? Ponad połowa, aż 53% zaznaczyło odpowiedź Ryanair, 28% korysta z usług Wizz Aira, a 6% - EasyJeta. To pierwsza trójka. A jak dalej? Po 2% dla PLL Lot i Norwegiana, a 9% zaznaczyło linie, której nie było na liście odpowiedzi.

Jak często latasz z UK do Polski? - tak brzmiało pytanie oznaczone numerem dwa. Jak odpowiadaliście? 52% skłoniło się ku odpowiedzi około raz na pół roku, 24% - raz na kwartał, a 16% - przy okazji świąt i dni wolnych. Tylko 3 procent lata raz w tygodniu, a 5 procent - raz w miesiącu.

Trzecie z naszych pytań - Czy uważasz, że jakość usług oferowanych przez "tanie linie lotnicze" jest adekwatna do ich ceny?- jakie padły na niego odpowiedzi? 66% było na tak, 19% było na nie, a pozostałe 15% uznało, że ciężko powiedzieć.

Jak oceniasz Ryanaira? - i tu okazało się, że oceny taniego irlandzkiego przewoźnika są zaskakująceo wysokie! Bardzo dobrze lub dobrze ocenia go 7% i 28%. Na ocenę przeciętnie wskazało 31%. Źle - 16%, bardzo źle - tylko 6%! Przyznam szczerze, że przy całej negatywnej opinii dotyczącej Ryanaira spodziewałem się, że będzie znacznie "gorzej".

I wreszcie ostatnie z naszych pytań - Czy uważasz, że ceny biletów na trasach z UK do Polski są: adekwatne odpowiedziało 41%, za wysokie - tylko 12%. 39% uznało, że mogłyby być niższe, a 5% przyznało, że nie ma zdania na ten temat.

Jakie jest zdanie Polaków w UK na temat Ryanaira? Jak często przylatują do Polski?

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie procentowe:

