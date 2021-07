Wyniki sondy "Polish Express": Jak Polacy w UK oceniają plany zakończeniu lockdownu zaplanowane na 19 lipca?

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym premier Boris Johnson potwierdził, że 19 lipca mieszkańcy Anglii będą świętować „Freedom Day”. Nastąpi wtedy ostatni etap luzowania restrykcji - jak Polacy oceniają ten ruch?

Na konferencji prasowej na Downing Street 10 szef brytyjskiego rządu potwierdził, że ostatni etap wychodzenia z lockdownu i luzowania restrykcji odbędzie się zgodnie z planem. 19 lipca 2021 będzie miał miejsce "Freedom Day". Plany te zostały potwierdzone także przez ministra zdrowia, Sajida Javida, podczas jego wystąpienia w Izbie Gmin. Co się zmieni? Co ze zwolnieniem z kwaratnanny wjazdowej dla w pełni zaszczepionych podróżnych z AMBER LIST? Więcej na ten temat pisaliśmy obszernie w artykule zatytułowanym "PILNE: Boris Johnson ogłosił co dalej z zakończeniem lockdownu w Anglii. Co się zmieni 19 lipca?" i po wszelkie szczegóły związane z tą kwestią odsyłamy właśnie do niego.

Ostatni etap znoszenia restrykcji w ocenie Polaków z UK

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co Polacy w UK sądzą o planach rząd Boris Johnsona i 19 lipca? 6 lipca zwróciliśmy się do Was, drodzy czytelnicy "Polish Express", o opinie na ten temat w ramach naszej sondy. Jak odpowiadaliście na nasze pytania? Oto jej wyniki:

Na pytanie "Jaka była Twoja reakcja na wczorajsze zapowiedzi i plany Borisa Johnsona?" prawie połowa (49%) ankietowanych odpowiedziało "pozytywna". 19% zaznaczyło "negatywna", a 28% oceniło plany BoJo "neutralnie".

"Jak oceniasz plany rządu brytyjskiego dotyczące luzowania obostrzeń zaplanowane na 19 lipca?" - tak brzmiało pytanie numer dwa. Jak odpowiadaliście? "WRESZCIE! Znoszenie obostrzeń odbywa się stanowczo zbyt późno" zaznaczyło aż 59%. Pod polem "Dobrze, że uda się dotrzymać terminu 19 lipca" kliknęło 22%, a 17% - "W obecnej sytuacji obostrzenia powinny zostać zachowane".

Kolejne pytanie - "Zasłanianie twarzy maseczką po 19 lipca 2021 - co zamierzasz robić?". Większość z was nie będzie ich używać (67%), a 26% zadeklarowała, że będzie je nosić w niektórych miejscach i sytuacjach. Tylko 7% zapowiedziało, że będzie ich używać regularnie.

"Boris Johnson nie wykluczył możliwości wprowadzenia kolejnego lockdownu. Czy uważasz, że jesienią czekają nas kolejne restrykcje?" - to następne z naszych pytań. 74% odpowiedziało, że tak, czeka nas kolejny lockdown. 16% nie było pewnych, a 10% - nie spodziewa się tego.

Ostatnie z naszych pytań: "Jak ogólnie oceniasz postawę brytyjskiego rządu w czasie trwania pandemii?" Prawie połowa (49%) ocenia go źle, 34% - przeciętnie, a dobrze jedynie 15%

Jak oceniacie rządowe plany wychodzenia z lockdownu?

Pełne wyniki naszej sondy znajdziecie tutaj:

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej ankiecie, dziękujemy za udział!