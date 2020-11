Wyniki sondy "Polish Express": Jak Polacy w UK oceniają decyzję o wprowadzeniu lockdownu?

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Was, czytelników "Polish Express", Polaków mieszkających w UK z pytaniem o to, jak oceniacie wprowadzenie drugiego lockdownu w Anglii. Dziś mamy dla Was wyniki tej sondy - oto, jak odpowiadaliście!

Premier Boris Johnson w sobotę 31 października zapowiedział wprowadzenie drugiego lockdownu, który obowiązywałby w całej Anglii. Blokada kraju ma potrwać przez cztery tygodnie i ma na celu opanowanie epidemii koronawirusa w obliczu sezonu świątecznego. Dziś, ponad dwa tygodnie od wprowadzenia drugiego lockdownu Anglii, który rozpoczął się 2 listopada, prezentujemy wyniki ankiety "Polish Express" związanej z tą kwestią. Otóż właśnie 2 listopada zwróciliśmy się do Was z pytaniem o to, jak oceniacie działania rządu brytyjskiego w tym zakresie.

A jak prezentują się wyniki naszej sondy? Jak odpowiadaliście na nasze pytania? Oto wasze odpowiedzi:

Na pytanie "Czy uważasz, że decyzja o wprowadzeniu drugiego lockdownu w Anglii była słuszna?" większość z Was - 64% odpowiedziało, że NIE. 27% udzieliło odpowiedzi TAK, 6% - ciężko powiedzieć, a 3% - nie wiem.

"Czy uważasz, że słusznie zdecydowano, aby szkoły w ramach drugiego lockdownu nadal funkcjonowały?" - tak brzmiało pytanie oznaczone numerem dwa. Jak odpowiadaliście? Tutaj wyniki były bardzo wyrównane. 48% padło na TAK, 50% - NIE, a pozostałe 2% odpowiedziało, iż trudno powiedzieć.

Trzecie z naszych pytań - "Czy Twoim zdaniem środki w ramach drugiego lockdownu sprawią, że w Anglii rozprzestrzenianie koronawirusa zostanie ograniczone?" - jakie padły na niego odpowiedzi? Odpowiedzi TAK udzieliło jedynie 13%, a miażdżąca większość - 74% - zaznaczyło odpowiedź NIE. 12% odpowiedziało, że trudno powiedzieć, a zaledwie 1% - nie wie.

I wreszcie ostatnie z naszych pytań - "Jak Twoim zdaniem rząd Borisa Johnsona radzi sobie z epidemią koronawirusa w Anglii?". W tym przypadku byliście kolejny raz zgodni - 68% oceniło robotę wykonywaną przez rząd UK ŹLE, PRZECIĘTNIE - 20%, a zaledwie 5% - dobrze. Ciężko powiedzieć to odpowiedź, jaka została udzielona przez 5%, a 2% ankietowanych nie miała w tej kwestii jasno sprecyzowanego zdania.

