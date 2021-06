Wyniki sondy "Polish Express": Jak Polacy w UK oceniają brytyjską politykę imigracyjną?

Wielka Brytania zamierza zaostrzyć restrykcje dla przyjezdnych i planuje nałożenie opłat na obywateli UE oraz innych podróżnych przyjeżdżających na Wyspy. Szefowa Home Office obiecuje duże zmiany w polityce imigracyjnej kraju. Jak te plany oceniają Polacy mieszkający w UK? Oto wyniki naszej ankiety!

Przypomnijmy, 25 maja zaprosiliśmy naszych czytelników do wzięcia udziału w sondzie dotyczącej zapowiedzi zmian w polityce imigracyjnej Wielkiej Brytanii. Jak z punktu widzenia polskich emigrantów żyjących i pracujących na Wyspach wygląda polityka wobec obcokrajowców uprawiana przez szefową Home Office Priti Patel i szefa rządu Borisa Johnsona? Przyczynkiem do zwrócenia się do WAS z tą kwestią były ostatnie zapowiedzi reform związanych z "uszczelnieniem" brytyjskich granic. Brytyjskie władze szykują się do wdrożenia nowych regulacji na swoich granicach, ale znamy jedynie ich kierunek, a nie konkrety.

Prezentujemy wyniki naszej ankiety

Co Polacy w UK myślą o planowanych zmianach w systemie imigracyjnym? Oto ich odpowiedzi:

Większość Polaków obawia się, że podróżowanie między UK, a Polską stanie się trudniejsze. Aż 74 procent ankietowanych zaznaczyło odpowiedź tak, natomiast tylko 26% proc. - nie. Co więcej, nasi czytelnicy nie mają wątpliwości, że jakaś forma dodatkowej opłaty za samo przekroczenie granicy brytyjskiej zostanie wprowadzona. Aż 98% proc. jest o tym przekonanych!

"Czy sądzisz, że polityka imigracyjna Priti Patel i Home Office jest słuszna?" - to kolejne z naszych pytań w sondzie. Jak na nie odpowiedzieliście? Na "tak" było jedynie 23% proc. ankietowanych, z kolei na "nie" - aż 77 procent. I wreszcie ostatnie z naszych pytań: "Czy jako imigrant z Polski czujesz się w Wielkiej Brytanii dobrze?" Wasze odpowiedzi dzieliły się prawie pół na pół. 56 proc. ankietowanych imigrantów z Polski dobrze się czuje w UK, a 44 proc. - nie czuje się dobrze na Wyspie.

Pełne wyniki naszej sondy znajdziecie tutaj:

Co myślicie na temat reform w polityce imigracyjnej?

Szefowa Home Office Priti Patel zapowiada wprowadzenie cyfrowych wiz w amerykańskim stylu, które uszczelnią brytyjskie granice i umożliwią podejmowanie decyzji o wpuszczeniu bądź nie wpuszczeniu danej osoby na długo przed jej przyjazdem. Co jeszcze ma się zmienić w polityce imigracyjnej UK? Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Granice UK staną się cyfrowe, a Home Office rozprawi się z nielegalną imigracją - Priti Patel zapowiada gruntowne reformy

