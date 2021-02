Wyniki sondy "Polish Express": Jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sondy "Polish Express" dotyczącej tego, jak Polacy w UK są postrzegani przez innych

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Was, czytelników "Polish Express", Polaków mieszkających w UK z pytaniem o to, jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków i innych mieszkańców UK. Dziś prezentujemy wyniki naszej sondy.

Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii? Czy będąc Polakiem mieszkającym w UK zdarzało Ci się odczuwać wstyd z powodu swojego pochodzenia? Czy byłeś/byłaś świadkiem żenującej sytuacji, w której któryś z naszych rodaków "pracował" na złą opinię o całym narodzie i kraju? Czy Twoim zdaniem Polacy, jako nacja, ogólnie, mają dobrą czy raczej złą opinię? Między innymi takie pytania zadaliśmy WAM, czytelnikom "Polish Express", Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii w ramach naszej sondy, którą opublikowaliśmy 24 stycznia 2021 roku. Link do naszego badania znajdziecie tutaj: "Sonda "Polish Express": Jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków i innych mieszkańców UK?"

Jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków i innych mieszkańców UK? - mamy wyniki naszej ankiety!

A jak prezentują się wyniki naszej sondy? Jak odpowiadaliście na nasze pytania? Oto wasze odpowiedzi:

Pierwsze pytanie "Czy będąc Polakiem mieszkającym w UK zdarzało Ci się odczuwać wstyd z powodu swojego pochodzenia?" - jak odpowiadaliście? Ponad połowa, aż 51% zaznaczyło odpowiedź NIE, a TAK - odpowiedziało 40%. "Ciężko powiedzieć" zaznaczyła reszta ankietowanych, a więc 9%.

"Czy uważasz, że Brytyjczycy cenią Polaków w UK?" - tak brzmiało pytanie oznaczone numerem dwa. Jak odpowiadaliście? 47% zaznaczyło odpowiedź TAK, z kolei 32% było na NIE, a aż 21% pozostawało niezdecydowanych.

Jak odpowiadaliście na nasze pytania?

Trzecie z naszych pytań - "Jak Twoim zdaniem Polacy w UK są odbierani przez innych" - jakie padły na niego odpowiedzi? Odpowiedź dobrze zaznaczyło tylko 28% ankietowanych, przeciętnie, tak jak inni imigranci - większość, aż 54%. Za ciężko powiedzieć było 4%, a za źle - 14%.

"Czy byłeś/byłaś świadkiem żenującej sytuacji, w której któryś z naszych rodaków "pracował" na złą opinię o całym narodzie i kraju?" - to kolejne pytanie. Niestety, na TAK zagłosowało aż 73%, a na NIE tylko 27%.

I wreszcie "Jaki jest stosunek innych imigrantów w Wielkiej Brytanii do Polaków w UK?" - tu do wyboru były cztery odpowiedzi. DOBRY - tak odpowiedziało 27%. PRZECIĘTNY - to zaznaczyła większość, czyli 56%. ZŁY tylko 10%, a ciężko powiedzieć - 7%.

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie procentowe: