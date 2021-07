Wyniki sondy "PE": Brytyjczycy NIE znają polskiej historii i nie pamiętają o udziale polskich lotników w II wojnie światowej?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej sondy!

Czy Brytyjczycy znają historię Polski? Czy interesują ich dzieje ich sąsiadów i sąsiadek? Spóbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy do zapoznania się z wyniki naszej sondy, w której braliście WY, czytelnicy "Polish Express"!

Dzieje najnowsze Wielkiej Brytanii oraz Polski są ze sobą związane. Szczególnie żywa jest pamięć o udziale polskich lotników i słynnego Dywizjonu 303 w walkach o Anglię. We wrześniu 1939, po inwazji Niemiec na Polskę, Wielka Brytania (i Francja) wypowiedziała wojnę Niemcom, rozpoczynając II wojnę światową, ale bez bezpośredniej pomocy wojskowej dla Polski, łamiąc tym samym traktat, który podpisał Churchill. Podczas wojny 250 000 Polaków służyło w siłach brytyjskim, uczestnicząc w wielu kluczowych kampaniach. 1/12 wszystkich pilotów w bitwie o Anglię byli Polakami.

Ale czy współcześni Brytyjczycy mają tego świadomość, czy posiadają wiedzę o tym, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dekad? To właśnie było tematem naszej ostatniej sondy! Zapraszamy do lektury jej wyników!

Czy Brytyjczycy znają historię Polski i Polaków?

Według zdecydowanej większości z Was (aż 79% ankietowanych) Brytyjczycy nie znają polskiej historii. Tylko 7% odpowiedziało, że mieszkańcy Wysp ją znają, a 10% zaznaczyło odpowiedź "Dlaczego miałoby to ich obchodzić".

Na drugie pytanie - "Czy uważasz, że obywatele Zjednoczonego Królestwo doceniają rolę, jaką Polacy odegrali podczas II Wojny Światowej?" - odpowiadaliście w 78% NIE, a w 14% - TAK. Reszta odpowiedzi - 8% - to "trudno powiedzieć".

"Czy jeśli masz taką okazję to starasz się uzupełniać braki dotyczące wiedzy o Polsce i jej historii wśród Brytyjczyków?" - to kolejne z naszych pytań! ZAWSZE odpowiedziało 35%, CZASEM - 54%, a NIGDY - tylko 11%.

Naszą ankietę zakończyliśmy pytaniem: "Czy uważasz, że Polacy przywiązują zbyt dużą wagę do polskiej historii i przeszłości w ogóle?". Tutaj Wasze odpowiedzi rozkładały się mniej więcej w stosunku pół na pół. 41% odpowiedziało TAK, a 48% - NIE.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej sondy!

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszej ankiecie!

Warto również zwrócić uwagę na to, o czym pisaliście wręcz masowo na naszym profilu na FB pod postem z rzeczoną ankietą. Otóż znajomość historii Polski i świadomość naszego wkładu w wygranie II wojny światowej jest mocno zróżnicowana ze względu na wiek. W jaki sposób? Otóż osoby starszej daty lub związane w jakiś sposób w wojskowością doskonale pamiętają nie tylko o Polsce i Polakach walczących o wolność UK podczas II wojny światowej, ale również orientują się w historii naszego kraju. Z kolei osoby młodsze - niekoniecznie, znacznie rzadziej i nie posiadają wiedzy.

Pełne wyniki sondy znajdziecie pod tym linkiem: