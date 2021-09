Wyniki sondy "PE": Jak Polacy mieszkający w UK oceniają skutki Brexitu?

W minionych tygodniach zwróciliśmy się do WAS, drodzy czytelnicy "Polish Express" o wyrażenie swojej opinii w temacie Brexitu z perspektywy całkiem sporego dystansu czasowego. Dziś możemy zaprezentować wyniki tej sondy i dowiedzieć się jak Polacy oceniają wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

23 czerwca 2016 odbyło się referendum, które zmieniło przyszłość Wielkiej Brytanii. Obywatele UK oddali głos za odłączeniem się od UE. Choć z punktu widzenia prawnego to referendum nie miało formy wiążącej dla brytyjskiego rządu, to władze zdecydowały się wsłuchać w głos społeczeństwa. W głosowaniu wzięło udział 72,2% uprawnionych do oddania głosu i z tej liczby 51,89% było za Brexitem. Stał się on faktem w 2020 roku, a konkretnie - 31 stycznia 2020 o godz. 24:00 CET (o godzinie 23:00 czasu lokalnego – GMT). Od tamtego czasu minęło już sporo czasu i jeszcze więcej się wydarzyło. Jak Polacy mieszkający w UK będący czytelnikami "Polish Express" oceniają Brexit i jego konsekwencje?

Polacy żyjący w UK po Brexicie nie czują się na Wyspie dobrze - oto wyniki naszej sondy

Wyniki naszej sondy są mocno jednostronne. Zdecydowana większość jej uczestników, polskich emigrantów przebywających na Wyspach, nie ocenia dobrze wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. "Jaka jest Twoja subiektywna i ogólna ocena Brexitu z obecnej perspektywy?" - jak się okazuje negatywnie fakt Brexitu ocenia aż 61 proc. naszych czytelników, którzy wzięli udział w ankiecie. Tylko 12 proc. zaznaczyło "pozytywnie", 10 proc. odnosi się neutralnie do konsekwencji wyjścia UK z UE, a aż 17% jest zdania, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby móc to oceniać.

Na drugie pytanie - "Czy Twoim zdaniem Wielka Brytania zrobiła błąd wychodząc ze struktur unijnych?" - odpowiedzi rozkładały się w sposób następujący: TAK aż 76 proc., NIE - tylko 16 proc., a pozostałe 8 proc. - ciężko powiedzieć.

Połowa uczestników sondy deklaruje, iż w trakcie kampanii brexitowej lub po referendum doświadczyła przejawów ksenofobii, dyskryminacji lub rasizmu

Połowa z Was doświadczyła w trakcie kampanii brexitowej lub po referendum przejawów ksenofobii, dyskryminacji lub rasizmu. Z kolei aż 64 proc. pytanych uważa, że obecnych kłopotów związanych z pustymi półkami i niedoborem kierowców ciężarówek dałoby się uniknąć nie doprowadzając do Brexitu. 30% zaznaczyło, że Brexit był jedną z przyczyn, a tylko 4% zaznaczyło odpowiedź "NIE".

Naszą ankietę zakończyliśmy pytaniem dotyczącym tego, jak się czujecie w UK po Brexicie. Prawie połowa z Was odpowiedziała, że "tak sobie", a jedna trzecia - że dobrze. Odsetek oceniających swoją sytuację na Wyspie jak złą wynosi 15%.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszej ankiecie! Pełne wyniki sondy znajdziecie pod tym linkiem: