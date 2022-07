Wyniki 1. rundy głosowania w Partii Konserwatywnej - szyki faworytom miesza niespodziewana kandydatka

Za nami pierwszy etap wyścigu o władzę w Partii Konserwatywnej i o stanowiska brytyjskiego premiera - z walki odpadło dwóch kandydatów, a szyki murowanym faworytom może pokrzyżować polityczka z drugiego szeregu torysów.

Do walki o schedę po Borisie Johnsonie chęć deklarowało 11 kandydatów, ale do wyścigu stanęło już tylko 8. Po wczorajszym głosowaniu na polu bitwy pozostało jedynie 6 posłów Partii Konserwatywnej. W środę, 13 lipca 2022 roku odbyła się pierwsza runda. Dany kandydat, aby przejść do następnej fazy musiał zdobyć przynajmniej 30 głosów od swoich kolegów z partii zasiadających w brytyjskim parlamencie. Każdy, kto zdobył mniej - odpadał. Jak wyglądały wyniki głosowania?

Kandydaci, którzy przeszli do dalszej fazy:

Rishi Sunak - 88 głosów

Penny Mordaunt - 67 głosów

Liz Truss - 50 głosów

Kemi Badenoch - 40 głosów

Tom Tugendhat - 37 głosów

Suella Braverman - 32 głosów

Kandydaci, którzy nie przeszli do dalszej fazy:

Nadhim Zahawi - 25 głosów

Jeremy Hunt - 18 głosów

Już w pierwszej rundzie na czele stawki zameldowała się dwójka faworytów - były kanclerz skarbu oraz szefowa brytyjskiej dyplomacji to politycy z pierwszych stron gazet, którzy mieli aktywny wpływ na kształtowanie się polityki Partii Konserwatywnej. Za ich plecami pojawił się jednak dość niespodziewany rywal - ale kim jest Penny Mordaunt?

Jak przebiegł pierwszy etap wyborów w Partii Konserwatywnej?

Posłanka pochodząca z angielskiego Torquay w Izbie Gmin zasiada od 2010 roku. Była członkinią gabinetów politycznych Davida Camerona i Borisa Johnsona. Jako pierwsza kobieta w historii UK objęła stanowiska ministra obrony, pod odwołaniu Gavina Williamsona, choć tylko na 85 dni. Jest również znana z tego, że wzięła udział w programie rozrywkowym ITV pod tytułem "Splash!", w którym celebryci... uczyli się nurkować. W czasie referendum 2016 roku poparła wyjście Wielkiej Brytanii z EU. W pierwszej rundzie zyskała poparcie 67 posłów. Głosowała na nią między innymi Andrea Leadsom, a także Caroline Dinenage i Damian Collins.

Warto w tym miejscu przytoczyć również wyniki sondażu wśród członków Partii Konserwatywnej przeprowadzonego przez sondażownię YouGov. Wzięło w niej udział 879 torysów i okazało się, że Penny Mordaunt pozostaje wyraźną faworytką. Polityczka ma silną przewagę zarówno zarówno w pytaniach jednokrotnego wyboru, jak i w pojedynkach bezpośrednich z pozostałymi kandydatami. Z poparciem na poziomie 27% wyprzedzana Kemi Badenoch (15%) i Rishiego Sunaka i Liz Truss (po 13% głosów)

Kim jest Penny Mordaunt?

Czy Morduant ma szansę na wygraną i wyprzedzenie Truss i Sunaka? Według Sama Coatesa ze "Sky News" choć posłanka jest relatywnie mało znaną posłanką, to z dobrym wyczuciem ruszyła ze swoją kampanią i nabrała niespodziewanego rozpędu. Szansa na zostanie premierem jest realna w jej przypadku szczególnie, że Sunak i Truss już na samym początku wyścigu mają kłopoty. Były kanclerz skarbu już teraz ma duże problemy z dotarciem do części bardziej prawicowych torysów, a poparcie dla Truss jest mniejsze, niż się spodziewano.

Czy przysłowiowym języczkiem u wagi okaże się poparcie Jeremy`ego Hunta, które zostało przekazane Rishiemu Sunakowi? To duży cios w kandydaturę Mordaunt, bo to właśnie ona poparła Hunta w kampanii w 2019 roku i ta decyzję słoną ją kosztowała. Po wygranej Borisa Johnsona straciła swoją posadę w rządzie...

