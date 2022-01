Wymóg testów przed podróżą do Anglii może zostać zlikwidowany?

Obowiązek zrobienia testu przed podróżą do Anglii może zostać zlikwidowany w ciągu następnych paru dni – twierdzi źródło „The Times”. Powodem miałaby być bezcelowość tej zasady ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron w całym kraju.

Wychodząc z założenia, że ochrona przed wariantem Omikron ze strony podróżnych przybywających do UK staje się mało zasadna w momencie, gdy w Wielkiej Brytanii mamy już do czynienia z szybkim rozprzestrzenieniem się tego wariantu, ministrowie mogą zdecydować się na zrezygnowanie z wymogu testów na Covid-19 przed podróżą do Anglii. Ale czy tak się stanie?

Rezygnacja z testów przed podróżą do Anglii?

Informacje nie są potwierdzone – jedyne co wiemy do tej pory, to to, że ministrowie mają w tym tygodniu zastanowić się nad zasadami dotyczącymi podróży, również nad zasadnością wymogu zrobienia testu na Covid-19 przed przyjazdem do Anglii.

Powołując się na swoje źródło „The Times” twierdzi, że ministrowie są skłonni skreślić ten wymóg z regulacji, którymi objęci są podróżni. Co ciekawe innego zdania jest źródło „Travel Weekly”, które sugeruje, że rząd prawdopodobnie nie zdecyduje się na likwidację testów przed podróżą, ponieważ właśnie testy pre-departure cieszą się największym poparciem sektora medycznego. Jak jednak będzie faktycznie, dowiemy się najprawdopodobniej w tym tygodniu.

Trudno nie wziąć pod uwagę nacisków na rząd chociażby ze strony branży lotniczej, która mówi o spadku zainteresowania lataniem właśnie przez rygorystyczne zasady dotyczące podróży.

Zasady dotyczące podróży

Na chwilę obecną osoby zaszczepione muszą zrobić test PCR lub antygenowy przed podróżą i drugi najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do UK (test PCR). A do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu zrobionego już po przyjeździe muszą przebywać w izolacji. Osoby niezaszczepione z kolei oprócz wspomnianego testu przed podróżą, po przyjeździe muszą wykonać dwa testy – dnia 2. i 8., a także niezależnie od ich wyników muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie.