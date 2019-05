"Wymarzony transfer" Manchesteru United - czy Robert Lewandowski trafi na Wyspy?

Spekulacje na temat ewentualnego transferu najlepszego polskiego piłkarza do najlepszej ligi piłkarskiej świata pojawiły się na łamach brytyjskiej prasy. Według lokalnego portalu "Manchester Evening News" kapitan reprezentacji Polski i najlepszy strzelec minionego sezonu Bundesligi miałby przejść do Manchesteru United.

Po kolejnym nieudanym sezonie w wykonaniu "Czerwonych Diabłów" trener Ole Gunnar Solskjaer otrzymał zadanie odpowiedniego wzmocnienia zespołu, aby ten mógł walczyć o najwyższe laury. Nie tylko w Anglii, ale również w Europie. Budżet transferowy przekracza 200 milionów euro, a listę życzeń młodego szkoleniowca otwiera właśnie Lewandowski. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom byłby to "wymarzony transfer" dla United.

Czy do niego dojdzie?

Klub z Manchesteru nie od dziś jest zainteresowany gwiazdorem Bayernu. Już latem 2018 roku mówiło się o sensacyjnym transferze do Anglii, który Lewandowskiemu zapewniłby podwojenie zarobków. Czy jednak piłkarz związany jeszcze dwuletnią umową z najlepszym niemieckim klubem zgodzi się na przejście do klubu znajdującego się w przebudowie? No i czy władze Bayernu zgodzą się na oddanie swojego najlepszego piłkarza? Od dłuższego czasu mówi się o sensacyjnym transferze, wymieniając między innymi takie firmy jak Real Madryt, Manchester City czy Chelsea Londyn, a "Lewy" ciągle bije strzeleckie rekordy w Monachium.

Dodajmy, że Robert Lewandowski ma za sobą kolejny udany sezon. Zdobył mistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Był najskuteczniejszym strzelcem ligowym, w sumie w 47 meczach strzelił 40 goli i zaliczył 13 asyst. Niestety, monachijczycy i ich gwiazdor kolejny raz zawiedli w europejskich pucharach.

Na Old Trafford "Lewy" miałby zastąpić Romelu Lukaku. Belgijski napastnik miałby przenieść się do Włoch. Według "La Gazetta dello Sport" miałby związać się z Interem Mediolan, gdzie zastąpiłby Argentyńczyka Mauro Icardiego od dawna sposobiącego się do zmiany barw. Włoskie media informują, że Lukaku zdążył już ustalić indywidualne warunki pięcioletniej umowy. 26-letni piłkarz miałby zarabiać 7,5 mln euro za każdy sezon.

