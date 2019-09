Dla garstki bogatych Anglików - WYŁĄCZNIE - odbywa się co piąty lot z Wielkiej Brytanii do USA

Fot. Getty

Niewiele osób może pozwolić sobie na horrendalnie drogie bilety do USA. Według wcześniej niepublikowanych statystyk Ministerstwa Transportu, 1 proc. mieszkańców Anglii odpowiada za niemal jedną piątą wszystkich lotów przez ocean. Ponadto, zaledwie 10 proc. wszystkich pasażerów najczęściej podróżujących z i do Anglii, zapełniło ponad połowę zagranicznych lotów w 2018 roku.

Wyniki badania przeprowadzonego przez brytyjskie Ministerstwo Transportu ujawniły, że w 2018 roku zaledwie 10 proc. wszystkich osób najczęściej podróżujących z/do Anglii zapełniło miejsca pasażerskie ponad połowy lotów międzynarodowych. Dla porównania, 48 proc. populacji nie odbyło ani jednego lotu za granicę w ostatnim roku.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, opublikowane dane wspierają pomysł organizacji walczących ze zmianami klimatycznymi, polegający na tym, że każdego roku każdy obywatel Wielkiej Brytanii miałby do dyspozycji jeden przelot samolotem wolny od podatku, ale płaciłby stopniowo wyższe podatki za każdy kolejny lot.

Czytaj także: Gehenna polskich turystów za granicą po upadku biura podróży Neckermann. Niektórzy są dosłownie wyrzucani z hoteli

Propozycja ta została sformułowana w wyniku upublicznienia raportu Committee on Climate Change (CCC), komisji ds. zmian klimatycznych, która pełni funkcję doradczą przy brytyjskim rządzie. Raport wzywa ministrów do wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących międzynarodowego sektora lotnictwa i żeglugi, w celu zapewnienia, że brytyjska gospodarka będzie wstanie zminimalizować poziom emisji dwutlenku węgla do zera do 2050 roku.

Zdaniem działaczy na rzecz ochrony środowiska, opublikowane dane Ministerstwa Transportu pokazują, w jaki sposób Wielka Brytania może ograniczyć ruch lotniczy - a co za tym idzie - emisję CO2, bez wpływu na zwykłych turystów. Pomysł aktywistów miałby z założenia uderzyć w kieszenie najbogatszych. Można się jednak zastanawiać, czy w praktyce mógłby również odbić się na finansach osób mniej zamożnych, a zmuszonych do częstych podróży samolotowych za granicę UK.

Nie przegap: Co z Europejskim Nakazem Aresztowania po Brexicie?