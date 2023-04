Wykształceni lekarze i pielęgniarki, którzy mogliby złagodzić kryzys NHS nie są wpuszczani do UK

Pochodzący z Sudanu Omar (nie jest to jego prawdziwe imię) przez pięć lat studiował, aby zostać dentystą w swoim rodzinnym kraju. Następnie, przez siedem lat zajmował się leczeniem zębów dzieci w mieście Chartum.

W czerwcu ubiegłego roku przybył do Wielkiej Brytanii i pomimo dramatycznej sytuacji, w jakiej znajduje się system opieki zdrowotnej w UK, to NHS nie wykorzystało jego kompetencji. Zamiast pracować w gabinecie dentystycznym na Wyspie, to nadal czeka na decyzję w sprawie Home Office w sprawie przyznania mu azylu. Czeka już 10 miesięcy.







Obecnie mężczyzna przebywa w jednym z hoteli zlokalizowanym na północy Anglii i zmaga się z depresją. Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego "Guardian" próbuje oderwać myśli od panujących tam uciążliwych warunków, zgłaszając się jako wolontariusz. Pracuje w ramach programu organizacji charytatywnej zajmującej się zdrowiem psychicznym.

Czy zezwolenie na pracę uchodźcom w UK rozwiązuje problemy z niedoborem pracowników?

„Nikt nie dba o ciebie, nikt nie zwraca uwagi na twoje kwalifikacje ani studia. Nikogo nie obchodzi, że zgłaszasz się na ochotnika, aby pomóc lokalnej społeczności lub ulżyć ludziom cierpiącym” – komentował na łamach „Guardiana”. „Czujesz, że jesteś po prostu bezużyteczną osobą”.

Co stoi na przeszkodzie, aby w przypadkach takich, jak ten, udzielić azylu uchodźcy i pozwolić mu zamieszkać w UK, znaleźć pracę i ułożyć sobie życie na nowo? Omar jest jednym z ponad 160 tysięcy osób ubiegających się o azyl w UK, ale patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, powinien on zostać powitany z otwartymi ramionami przez brytyjskie władze, ponieważ pracuje on w branży, w której brakuje rąk do pracy.

Historia Omara z Sudanu daje do myślenia

Jak wynika z analiz guardianowskiego "Observera" w rejestrze zaległości urzędników Home Office podobnych osób jest więcej. Ich liczba idzie w tysiące. Szukający schronienia w UK lekarze, pielęgniarki i inni przedstawiciele służb zdrowia z pewnością przydaliby się w NHS, W samej Anglii system opieki zdrowotnej stoi przez poważnym kryzysem rekrutacyjnym. W chwili obecnej potrzeba jest 154 tysiące pracowników, a do 2036 roku liczba ta może sięgnąć 571 tysięcy.

Robina Qureshi jest dyrektor naczelną organizacji charytatywnej dla uchodźców Positive Action in Housing. Zajmuje się organizacją specjalnych dotacji umożliwiających przesiedlenie osobom ubiegającym się o azyl, aby umożliwić im podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii. Jej zdaniem za sprawą Brexitu z Wielkiej Brytanii wyjechało wielu wartościowych specjalistów w poszukiwaniu zwyczajnie tańszego życia poza granicami UK. Tymczasem sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się NHS jest bardzo trudna.

Brytyjscy lekarze i środowisko medyczne apeluje do rządu o działanie w tej kwestii

„Wciąż w Wielkiej Brytanii znajdują się tysiące potencjalnych pielęgniarek, opiekunów i lekarzy, którzy mogą podjąć pracę i stać się wartościowymi członkami naszego społeczeństwa” - komentowała w brytyjskich mediach Quareshi.

Z drugiej strony Doctors’ Association UK (Stowarzyszenie Lekarzy w Wielkiej Brytanii) wezwało rząd do zezwolenia kwalifikującym się osobom pośród ubiegających się o azyl na pracę. Wezwano odpowiedzialnych ministrów do pilnych działań w tej sprawie i rozwiązania „absurdalnej sytuacji".

Dlaczego Home Office działa w taki, a nie inny sposób?

„Wyraźną porażką rządu jest niedopuszczanie wykwalifikowanych osób, które są obecne w kraju i chcą pracować, ale nie mogą tego robić z powodu biurokracji. Nikt nie odnosi korzyści z tej sytuacji, ani opinia publiczna, ani jednostki złapane w ten traumatyczny splot okoliczności” - komentował rzecznik Doctors’ Association UK.

Omar przyznaje, że stracił rok z życia. Nie praktykował swojego zawodu. „Żyję obecnie tylko po to, aby jeść i spać” - dodawał, nie ukrywając smutku i rozgoryczenia.

