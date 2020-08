Wykolejenie pociągu w Szkocji: Ocalały z wypadku pasażer przeszedł milę, by wezwać pomoc

Fot. Getty

Ocalały z wykolejenia pociągu w Szkocji pasażer tuż po wypadku przeszedł milę na własnych nogach, by wezwać pomoc. W tragicznym incydencie, do którego doszło w środę w Aberdeenshire, zginęły trzy osoby, a kilka zostało rannych.

Policja poinformowała, że ostateczna liczba zmarłych ofiar pozostała bez zmian, a książę Karol osobiście udał się na miejsce wypadku, by okazać swoją solidarność ze wszystkimi poszkodowanymi. Dochodzenie prowadzone przez szkocką policję w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło na trasie kolejowej w pobliżu Stonehaven, ujawniło nowe okoliczności zdarzenia.

Ocalały z wypadku pasażer przeszedł milę, by wezwać pomoc

Jak się okazuje, jadący pociągiem pracownik kolei, który był już po służbie, ocalał z wypadku i był w stanie bezpiecznie wydostać się z płonącego pociągu, a następnie przejść milę na własnych nogach, by zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe i wezwać pomoc.

O tej historii opowiedział w rozmowie z BBC Scotland The Nine Minister Transportu Michael Matheson: „W pociągu znajdował się również pracownik kolei, który po wykolejeniu, przeszedł około milę do następnego punktu i poinformował, że doszło do incydentu”.

Nagranie w miejsca wykolejenia pociągu w Szkocji - ZOBACZ WIDEO:

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło w środę 12 sierpnia rano w okolicach Stonehaven w Aberdeenshire w Szkocji. Dotychczasowe dochodzenie jak na razie potwierdza wstępne przypuszczenia dotyczące przyczyn katastrofy. Wykolejenie pociągu najprawdopodobniej było spowodowane tym, że na tory obsunęła się ziemia po ulewnych deszczach i burzach, które przeszły przez cały kraj w nocy przez katastrofą.