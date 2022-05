Wyjście z długów w UK - na jaką pomoc mogą liczyć Polacy?

artykuł sponsorowany

Zadłużenie to poważny problem, który może prowadzić do sporych komplikacji w codziennym życiu. Na szczęście w Wielkiej Brytanii funkcjonują przepisy prawne, które mogą pomóc w rozwiązaniu takich problemów.

Jesteś dłużnikiem, a Twoje zadłużenie osiągnęło taki poziom, że nie jesteś w stanie go spłacić, nie mówiąc już o zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Wielokrotnie zaciągałeś kredyty w bankach, używałeś z kart kredytowych lub korzystałeś z debetu ma koncie. Nagle, z powodu choroby, rozstania, utraty pracy lub klientów pojawiają się problemy finansowe.

Szukasz jakichś rozwiązań swoich problemów, korzystasz z usług firm lichwiarskich, starasz się o kredyt konsolidacyjny. Jesteś atakowany przez wierzycieli i firmy windykacyjne. Przestałeś odbierać telefony z nieznanych numerów, więc żyjesz w ciągłym stresie. W końcu może Cię odwiedzić w domu komornik z Equity, Marstona lub innej firmy windykacyjnej. Po niedługim czasie wpadasz w spiralę zadłużenia, z której nie widzisz wyjścia w swojej obecnej sytuacji finansowej.

Długi w Wielkiej Brytanii - jak sobie z nimi poradzić?

Możesz zmienić swoją sytuację. W UK istnieje naprawdę skuteczna i legalna opcja całkowitego oddłużenia z wszelkich długów powstałych w Wielkiej Brytanii. Również długów powstałych w Polsce. Tak, pomimo Brexitu jest to w dalszym ciągu możliwe ale cała procedura jest bardziej skomplikowana, niż w przypadku zadłużenia pochodzącego tylko z UK. Mówimy tu o upadłości osoby fizycznej – bankruptcy of individual.

W Anglii i Walii, prawo upadłościowe jest uregulowane przez Section IX, Insolvency Act 1986 (z późniejszymi zmianami) oraz przez Insolvency Rules 1986 r. (z późniejszymi zmianami). Termin „bankructwo” odnosi się tylko do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (self-employement). Każdy dłużnik spełniający określone warunki może zostać postawiony w stan upadłości na wniosek swój lub wniosek swojego wierzyciela. Upadłość może być ogłoszona wyłącznie na mocy orzeczenia sądu, po przedstawieniu sądowi wniosku o ogłoszenie upadłości z powołaniem się na fakt, że dłużnik jest niewypłacalny, tj. nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić osoby pracujące na kontrakcie (etacie), osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (self-employed), osoby bezrobotne, rolnicy. W przypadku osób self-employed upadłość obejmuje również wszystkie długi powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (np. niezapłacone faktury).

Wniosku o upadłość nie mogą składać dyrektorzy spółek LTD, LLP oraz członkowie zarządu takich spółek. Jeżeli chcą to zrobić, to przed złożeniem wniosku muszą zrezygnować ze stanowiska dyrektora lub członka zarządu spółki.

Ogłoszenie upadłości uwolni nas od prawie wszystkich rodzajów zadłużenia. Wliczają się w to:

kredyty bankowe

overdrafty

karty kredytowe

pożyczki typu payday loans

pożyczki na działalność gospodarczą z okresu pandemii czyli bounce back loans

rachunki za media

wszelkie zobowiązania w stosunku do skarbu państwa (podatek dochodowy, podatek VAT, cło)

council tax

czynsz

długi prywatne.

W 2021 r. banki w Wielkiej Brytanii – w porozumieniu z rządem - pożyczały pieniądze przedsiębiorcom, aby w czasie kryzysu Covid-19 mogli oni utrzymać swoje firmy na powierzchni. Pożyczki te nazywane były Bounce Back Loans - BBL. Zgłosiło się do nas wiele osób, które obecnie mają problemy z ich spłatą, a jednocześnie powiedziano im, że BBL nie mogą być uwzględnione przy składaniu wniosku o upadłość. Nie jest to prawdą! BBL są traktowane przez prawo jak wszystkie inne niezabezpieczone kredyty i jako takie, wchodzą w zakres upadłości.

Kolejną grupą klientów są osoby, które skorzystały ze schematu unikania płacenia podatków, tzw.: Tax avoidance loan scheme. Te osoby zostały wprowadzone w błąd przez firmy księgowe, które zapewniały, że cała ta procedura jest zgodna z prawem i akceptowana przez Inland Revenue. Jednak Sąd Najwyższy (Supreme Court) jednoznacznie stwierdził, że powyższy schemat unikania opodatkowania jest nielegalny i nie może być uznawany przez HMRC. HMRC naliczyło podatki i kary finansowe i okazało się, że tysiące osób musi zapłacić urzędowi skarbowemu po kilkadziesiąt tysięcy funtów. Takie zadłużenie również objęte jest upadłością.

Kilka rodzajów długów nie podlega upadłości. Jest ich zaledwie klika i są to: pożyczki studenckie, alimenty, karne grzywny sądowe, wyłudzone zasiłki i odszkodowania osobowe. Te należności dłużnik będzie musiał spłacać pomimo ogłoszenia bankructwa.

