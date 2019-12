Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uświetni 31 stycznia bicie Big Bena

Fot. Getty

Nowo wybrany speaker Izby Gmin Sir Lindsay Hoyle zapowiedział, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. będzie mogło zostać zostać uświetnione biciem Big Bena. Kategorycznie sprzeciwiał się temu jego poprzednik - John Bercow.

Nowy speaker ogłosił właśnie, że jeśli taka będzie wola posłów Izby Gmin, to on nie będzie robił przeszkód, by w dniu wyjścia UK z Unii Europejskiej na Wieży Elżbiety, popularnie zwanej Big Benem, zabił dzwon. - Jeśli tego właśnie chce izba, to nie zamierzam jej w tym przeszkadzać z uwagi na moją opinię. Moje zdanie nie ma tu znaczenia – zaznaczył speaker na łamach „Daily Telegraph”. - To będzie znaczący moment i ludzie będą wtedy robili dziwne rzeczy, i jeśli izba zażyczy sobie, [by zabił dzwon], to tak się stanie. Osobiście z pewnością niczego nie będę blokował – dodał Lindsey.

Brexit: Izba Gmin zagłosowała za umową Borisa Johnsona i za opuszczeniem UE 31 stycznia 2020 roku

Politycy popierający Brexit nie kryją zadowolenia z postawy Lindsay'a Hoyle'a, jako że jego poprzednik, John Bercow, kategorycznie sprzeciwiał się jakiemukolwiek świętowaniu Brexitu. „Ten facet to rozumie. Co za odświeżająca zmiana w porównaniu do tej godnej pogardy osoby – wyznawczyni Brexitu, która wcześniej zajmowała to stanowisko” - stwierdziła na przykład w komentarzu do wiadomości grupa Leave.Eu.

