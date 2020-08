Wyjeżdżasz na stałe do Polski? Zobacz, jak rozliczyć się z podatku

Fot. Getty

Planując wyjazd z Wielkiej Brytanii na stałe do Polski należy dopełnić kilku formalności. Jedną z nich jest rozliczenie się z podatku.

Jak zapewne wszyscy doskonale wiecie, rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Urzędników HM Revenue and Customs (HMRC) musimy niezwłocznie powiadomić o wszelkich zmianach dotyczących naszej sytuacji życiowej, w tym o:

planach dotyczących wyjazdu na stałe z UK, by mieszkać za granicą;

planach dotyczących podjęcia pracy za granicą na pełny etat przez co najmniej 1 pełny rok podatkowy.

Rzecz jasna HMRC nie trzeba powiadamiać o wyjeździe za granicę, jeśli jest to wyjazd na wakacje lub wyjazd o charakterze biznesowym.

Formalności w HMRC

Jeśli wyjeżdżasz z UK na stałe, to musisz złożyć w HMRC wypełniony formularz P85. Do dokumentu tego musisz także dołączyć części 2 i 3 (Parts 2, 3) formularza P45, który przekazuje ci pracodawca (albo Jobcentre Plus, jeśli w ostatnim czasie pobierałeś zasiłek Jobseeker’s Allowance). Jeśli natomiast składasz co roku zeznanie podatkowe Self Assessment tax return, to wyjeżdżając z UK do HMRC musisz wysłać właśnie ten dokument. Możesz to zrobić albo drogą pocztową, albo przy użyciu oprogramowania komercyjnego, albo wreszcie korzystając z usług księgowej.

Wyjazd z UK

Po wyjeździe z UK możesz otrzymać zwrot podatku, jeśli zbyt wysoka kwota została od ciebie pobrana w ramach zaliczki w danym roku podatkowym. W przypadku nie-rezydentów obowiązek podatkowy wygasa w zasadzie z chwilą opuszczenia UK, ale nie w przypadku, gdy nawet po wyjeździe będziesz w Wielkiej Brytanii osiągał jakieś dochody – na przykład z tytułu najmu mieszkania. Poza tym każdy, kto wyjeżdża z UK za granicę, może nadal opłacać składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance, jeśli planuje powrócić na Wyspy lub jeśli będzie chciał ubiegać się w późniejszym czasie o emeryturę państwową State Pension.