Wyjeżdżasz do Polski? Zobacz co w takim wypadku dzieje się z zasiłkiem Child Benefit

Fot. Getty

Polacy wyjeżdżający z UK do kraju, czy to na kilka zaledwie tygodni, czy też na stałe, nie zawsze wiedzą, co się stanie z pobieranym przez nich zasiłkiem Child Benefit i czy o swoim wyjeździe mają kogoś poinformować. Poniżej zgromadziliśmy dla Was najważniejsze w tym względzie informacje.

Dodatek Child Benefit wypłacany jest każdemu rodzicowi (opiekunowi) dziecka do 16. roku życia (możliwość poobierania zasiłku kończy się w dniu 31 sierpnia przypadającym po 16. urodzinach dziecka) albo do 20. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Child Benefit, który przysługuje tylko jednemu rodzicowi (opiekunowi) dziecka, wypłacany jest raz na 4 tygodnie, na każde dziecko, bez żadnego limitu. Różne są tylko stawki zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci. Na jedynaka lub najstarsze dziecko rodzic (opiekun) otrzymuje £21,05 tygodniowo, natomiast na każde kolejne dziecko - £13,95 tygodniowo.

Co się jednak dzieje z zasiłkiem Child Benefit, gdy wyjeżdżamy za granicę? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku okoliczności:

1. Wyjeżdżasz z dzieckiem na stałe z UK

Ponieważ zasiłki na dzieci wypłacają najczęściej rządy krajów, w których dzieci w danym momencie przebywają, to po wyjeździe z dziećmi z UK do Polski obowiązek pomocy rodzinie spadnie na administrację nad Wisłą. O wyjeździe z Wielkiej Brytanii, który planowany jest na stałe albo który ma potrwać dłużej niż 52 tygodnie, należy niezwłocznie powiadomić Child Benefit Office.

2. Wyjeżdżasz na stałe z UK, ale twoje dziecko zostaje na Wyspach z wyznaczonym opiekunem

Jeśli zamierzasz na stałe opuścić UK, ale jednocześnie zostawić pod czyjąś opieką swoje dziecko (które nie jest jego rodzicem), to w sprawie zasiłku Child Benefit musi się z Child Benefit Office skontaktować jego nowy opiekun.

3. Wyjeżdżasz z UK tymczasowo

Jeśli Twój wyjazd z UK jest tylko tymczasowy, a zatem nie będzie trwał (zgodnie z planem) dłużej niż 52 tygodnie, to możesz otrzymać zasiłek z tytułu Child Benefit w okresie:

8 tygodni od wyjazdu, be potrzeby podawania przyczyny wyjazdu;

12 tygodni od wyjazdu w przypadku śmierci członka rodziny w Polsce;

12 tygodni od wyjazdu w przypadku konieczności poddania się leczeniu. Pomoc lekarska nad Wisłą może być świadczona zarówno tobie, twojemu partnerowi, twojemu dziecku i dziecku twojego partnera, jak i bliskiemu członkowi twojej lub partnera rodziny – bratu, siostrze, rodzicowi, dziadkowi,wnukowi.

4. Twoje dziecko wyjeżdża za granicę tymczasowo

Jeśli Twoje dziecko udaje się do Polski na krótki czas – nie dłuższy niż 12 tygodni, to wciąż możesz pobierać na nie Child Benefit. Jeśli okres ten jest dłuższy, to należy to niezwłocznie zgłosić Child Benefit Office. Jest jednak kilka powodów, dla których rodzic wciąż może pobierać zasiłek na dziecko pozostające poza UK dłużej niż 12 tygodni, a mianowicie: