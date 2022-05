Wyjątkowy Dzień Matki na odległość? To możliwe!

artykuł sponsorowany

Zbliża się 26 maja - wyjątkowy dzień, w którym warto zadbać o życzenia i okazać wdzięczność mamie. Warto podziękować jej za wychowanie i zadbać, by na jej twarzy pojawił się uśmiech.

Ale jak to zrobić, gdy nie mieszkacie blisko? Celebracja tego dnia na dystans może wydawać się utrudniona, ale wcale tak być nie musi!

Po pierwsze – bukiet dla mamy

Wdzięczność i emocje najpiękniej jest wyrazić kwiatami. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest wysłać zarówno kwiaty z Polski do UK, jak i z UK do Polski. Kwiaciarnia internetowa Euroflorist pozwala zaskoczyć ukochaną osobę najpiękniejszym bukietem ulubionych kwiatów, bez względu na dzielący dystans. Do bukietu kwiatów dodać można bilecik lub kartkę z dedykacją, w której złożyć można mamie życzenia od serca.

Pastelowy bukiet dla mamy złożony z róż, gerber, alstromerii i goździków

Niewątpliwie, jednym z najpiękniejszych bukietów, jaki podarować można mamie w Dniu Matki, to bukiet piwonii. Piwonie to jedne najpiękniejszych kwiatów uwielbianych na całym świecie, a bukiety z piwonii niesamowicie harmonijne i eleganckie. Te kwiaty zachwycają nie tylko swoim pięknym wyglądem, ale i zapachem - dla wielu, piwonie to najpiękniej pachnące kwiaty cięte. Peonie to także kwiaty, które nie są dostępne przez cały rok, dlatego to właśnie nimi warto ucieszyć innych w maju.

Kwiaty na Dzień Matki mogą być także doręczone w formie flower boxa – czyli eleganckich kwiatów w pudełku. 26 maja popularne są także różnokolorowe, mieszane wiązanki z róż, gerber, lilii, alstromerii i goździków, ale jeśli nie wiesz, jakie kwiaty lubi twoja mama, postaw na piwonie.

Piwonie – majowy faworyt

A co, jeśli kwiaty do mamy za granicą wysyłacie regularnie, więc szukacie pomysłów, by Dzień Matki uczcić nieco bardziej? Szukacie pomysłów, by w tegoroczny Dzień Mamy zaskoczyć ją jeszcze milej? Oto prosty, lecz kreatywny sposób na miłą niespodziankę i ciekawie spędzony Dzień Matki na odległość.

Zaproś mamę na wirtualną herbatkę i ciacho - czyli High Tea z mamą

Nie ważne, jaki dzieli Was dystans, 26 maja warto zarezerwować wieczór dla mamy. Podaruj jej nie tylko bukiet, ale także swój czas. Zamawiając bukiet dla mamy dodajcie do niego zestaw lub kosz prezentowy, który poza słodkościami zawiera także herbaty. W załączonym bileciku lub dużej kartce okolicznościowej dodajcie kilka ciepłych słów do mamy, zapraszając ją na wirtualną High Tea, na przykład:

Kochana Mamo, nie mogę wypić z Tobą jutro herbatki osobiście, ale bardzo chciałabym zrobić to przez Internet. Dlatego zapraszam Cię na wirtualną herbatkę / High Tea o godzinie X. Do zobaczenia!

Kochana Mamo, nie mogę wypić z Tobą jutro herbatki osobiście, ale nam niestraszny dystans! Dlatego zapraszam Cię na wirtualną herbatkę o godzinie X. Zaparz zawczasu herbatkę, przygotuj przysmaki, a ja zrobię to samo. Do zobaczenia jutro na Skypie/WhatsAppie!

O wybranej godzinie, spotkajcie się podczas wideokonferencji, popijając herbatkę z najpiękniejszych filiżanek, pałaszując słodkości i nadrabiając zaległości w rozmowie. Wspólna High Tea to świetna okazja, by uczynić Dzień Matki pomimo dzielącego Was dystansu. Zachęcamy do wypróbowania tego wyjątkowego pomysłu!

Poczta kwiatowo-upominkowa Euroflorist

Nie musicie składać dwóch zamówień w dwóch firmach, by dostarczyć mamie zestaw składający się z kwiatów i prezentu. Dzięki poczcie kwiatowo-upominkowej Euroflorist, skomponować możecie idealny zestaw na Dzień Matki, składający się z kwiatów oraz kosza upominkowego, kwiatów i zestawu z alkoholem, lub kwiatów i tortu.