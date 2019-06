"Wyjątkowo uciążliwa pasażerka" próbowała się dostać do kokpitu samolotu Jet2

Jak czytamy na łamach serwisu "Metro" do rzeczone sytuacji doszło na pokładzie samolotu linii Jet2 lecącego z londyńskiego lotnisku Stansted do tureckiego Dalaman. Jedno z pasażerek lotu miała się zachowywać wyjątkowo agresywnie. Nie tylko groziła śmiercią innym pasażerom, ale wręcz próbowała sforsować drzwi i dostać się do kokpitu Rzeczniczka tanich linii opisując jej postępowanie użyła sformułowania "wyjątkowo uciążliwa pasażerka", co należy uznać za dalece posunięty eufemizm. Jej zachowanie było bardzo niebezpieczne.

CZYTAJ TAKŻE: Główny kandydat na premiera UK pod presją! Poparcie dla Borisa Johnsona DRAMATYCZNIE spadło!

Trudno w takiej sytuacji - gdy ktoś być może próbuje przejąć sterowanie samolotem - dziwić się, że mamy do czynienia z zaangażowaniem wojska. RAF podjął decyzję, że cywilnej maszynie przyda się wojskowa eskorta i do akcji poderwał dwa myśliwce Typhoon. Towarzyszyły one samolotowi Jet2 w drodze powrotnej na lotnisko Stansted.

Kobietę ostatecznie udało się unieszkodliwić. Po wylądowaniu na miejscu pojawiła się policja z Essex. Dokonano aresztowania i postawiono jej zarzuty związane z napaścią i narażeniem bezpieczeństwa innych pasażerów. Wszystko się jednak dobrze skończyło.

GORĄCY TEMAT: Pijany Polak staranował radiowóz - 2-letni wyrok pozbawienia wolności wydano natychmiastowo

Lądującym maszynom w służbie Jej Królewskiej Mości towarzyszyła potężna fala dźwiękowa - słyszący ją ludzie byli przerażeni i dzwoni pod numer alarmowy. Wydawało im się, że w pobliżu... wybuchła bomba! - Hałas był tak ogromny, że prawie wyleciały szyby z moich okien" - komentował jeden ze świadków na łamach serwisu "Metro".