Wyjątkowe obchody urodzin Elżbiety II - tak wyglądało Trooping the Colour w czasach pandemii

Tym razem obyło się bez hucznej imprezy w towarzystwie rodziny królewskiej - urodziny królowej Elżbiety II w czasie pandemii z pewnością przejdą do historii, jako impreza kameralna i pozbawiona zwyczajowego rozmachu.

Tradycyjne, w drugą sobotę czerwca królowa Elżbieta II obchodzi swoje urodziny. Choć brytyjska monarchini urodziła się 21 kwietnia, to "oficjalne" uroczystości mają miejsce właśnie teraz. Dlaczego? Tradycja ta utrzymuje się od XVII wieku. Król Jerzy II obchodził urodziny w październiku, ale w tym okresie pogoda była nieprzyjemna, dlatego król postanowił „przenieść” swoje urodziny i oficjalnie obchodzić je w cieplejszym miesiącu. Od 1748 roku tradycją stało się, że urodziny monarchy obchodzone są w czerwcu.

Trooping the Colour to wielkie show transmitowane na żywo w telewizji BBC, którym ekscytuje się cały świat. Impreza, której korzenie sięgają XVII wieku obchodzona jest nad wyraz hucznie - w Londynie organizowana jest z wielkim przepychem i w iście królewskim stylu. W ramach Trooping the Colour cała rodzina królewska przybywa w karocach do Pałacu Buckingham, a następnie pojawia się na słynnym balkonie, z którego pozdrawia swoich poddanych. Punktem kulminacyjnym obchodów jest uroczysta parada wojskowa w centrum Londynu i przegląd wojska. Zwykle bierze w niej udział około 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków.

Niestety, tym roku z powodu pandemii koronawirusa było inaczej...

Jeszcze w marcu odwołano uroczystości związane z Trooping the Colour i w zasadzie do ostatniej chwili nie było wiadomo w jaki sposób Pałac Buckingham uczci oficjalne urodziny królowej. Ostatecznie skończyło się na niewielkiej, wręcz kameralnej uroczystości, która miała miejsce na zamku w Windsorze. Właśnie tam Elżbieta II wraz z księciem Filipem schronili się na czas pandemii.

Ostatecznie obchody ograniczyły się jedynie do defilady niewielkiej grupy Walijskich Gwardzistów przez dziedziniec zamkowy. Żołnierze zachowywali między sobą dwumetrowy dystans, ale orkiestra wojskowa odgrywała marsze wojskowe.

Co ciekawe, całą ceremonię oglądała sama królowa - zwykle obchody urodzin Elżbiety II były okazją do spotkania się całej rodziny, ale tym razem było inaczej. Było to również pierwsze pokazanie się publiczne królowej od czasu początku pandemii.