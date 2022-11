Wygraj olejek CBD. Konkurs specjalnie dla czytelników Polish Express

Specjalnie dla naszych czytelników mamy do rozdania 10 olejków CBD z zaprzyjaźnionego sklepu. Aby wziąć udział w konkursie należy kupić dowolny produkt ze sklepu scottishcbd.uk z kodem POLISHEXPRESS i przesłać nam zgłoszenie na adres mailowy [email protected].

Czym jest zatem olejek CBD i dlaczego warto go mieć w okresie jesienno-zimowym?

Przyszedł czas, w którym nasz organizm musi stawić czoła wielu negatywnym czynnikom pogodowym, a także patogenom, czy mniejszej ilości słońca. Wzmocnienie jego zdolności obronnych jest kluczowe i bardzo dobrze radzi sobie z tym właśnie olejek CBD. Jego pozytywny wpływ na odporność organizmu został odkryty przypadkiem podczas prowadzonych badań w 2008 roku nad otyłością. Okazało się wtedy, że długotrwałe podawanie kannabinoidów, w tym CBD, wywiera pozytywny wpływ na receptory CB2 odgrywające ważną rolę w działaniu systemu immunologicznego.

W roku 2011 naukowcy przeanalizowali wnioski z kilkunastu badań nad wpływem kannabinoidów na naturalną odporność. Dają one jednoznaczną odpowiedź, że stosowanie olejków CB wpływa na utrzymanie właściwej homeostazy organizmu, czyli zdolności do utrzymania równowagi wewnętrznej.

Ponadto kolejnym pozytywnym działaniem olejku CBD w okresie jesienno-zimowym jest także jego wpływ na zrównoważenie naszego nastroju, który niestety przy braku słońca i witaminy D może ulec obniżeniu.

Jak mówi przedstawiciel firmy ScottishCBD:

- Okres jesienno-zimowy jest dla naszego organizmu najtrudniejszy ze względu na niedobór słońca, zimne i przeszywające wiatry oraz ciągle padające deszcze lub śnieg. Dlatego wyroby z CBD są idealnym remedium na złe samopoczucie i pomagają wyjść z codziennej depresji oraz lęków, jak również – co wykazały badania - są świetnym preparatem na wiele dolegliwości.

Właściwości olejku CBD

Olejek CBD ma także wiele innych pozytywnych właściwości, oto one:

Przeciwbólowe - uśmierza ból, łagodzi i likwiduje bóle w całym organizmie stosowany zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

Przeciwpsychotyczne - otrzeźwia i oczyszcza umysł, zwalcza psychozę oraz lęki, wycisza i uspokaja, działa odprężająco i relaksująco, ułatwia zasypianie i zapewnia dobry sen. Według badań naukowych CBD wpływa m.in na zwiększenie przepływu krwi do mózgu, co odżywia ten organ. Pomaga również osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, w tym depresję lub zespół stresu pourazowego, schizofrenię, czy afektywną chorobę dwubiegunową.

Przeciwwymiotne - redukuje nudności i wymioty, pobudza pragnienie oraz apetyt, wpływa na prawidłowy metabolizm organizmu.

Przeciwbakteryjne - posiada silne właściwości bakteriobójcze, zabija bakterie i zapobiega ich rozmnażaniu, spowalnia ich wzrost.

Przeciwgrzybiczne - zapobiega rozwojowi chorób grzybicznych, zabija pleśń i grzyby.

Przeciwalergiczne - łagodzi i likwiduje objawy alergii.

Immunologiczne – jak wspomnieliśmy wcześniej pobudza naturalną odporność organizmu, stymuluje stan homeostazy.

Dermatologiczne - przyspiesza gojenie ran, zwalcza choroby skóry, odmładza naskórek. Łagodzi stany zapalne skóry i naskórka, pomaga w utrzymaniu właściwej produkcji sebum (łoju skórnego). Zwalcza wolne rodniki, łagodzi stany zapalne i podrażnienia. Stosowany na czystą umytą skórę, zmiękcza ją i pozostawia elastyczną oraz sprężystą.

Neuroaktywne i neuroprotekcyjne - zwalcza zaburzenia neurodegeneracyjne i psychiczne, regeneruje komórki nerwowe w organizmie, stymuluje układ nerwowy, przeciwdziała i zapobiega neurodegeneracji, działa rozluźniająco i przeciwspastycznie.

Przeciwnowotworowe - atakuje i niszczy komórki nowotworowe, hamuje namnażanie się komórek raka, prowadzi do apoptozy czyli samobójstwa komórek nowotworowych.

Przeciwutleniające - redukuje stres oksydacyjny, spowalnia i zapobiega starzeniu się komórek i tkanek, wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu, chroni przed wolnymi rodnikami.

Przeciwzapalne - hamuje proces zapalny, zwalcza stany zapalne, zapobiega powstawaniu zapalenia.

Dawkowanie olejku CBD

Należy zachować odpowiednią dawkę jednego żelka lub kapsułki dziennie lub jednej do dwóch kropelek olejku dziennie. Olejek można dodawać do różnych potraw czy napojów.

Produkowane w Szkocji CBD

