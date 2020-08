Wydano ostrzeżenia przed huraganem Ellen. Oto rejony, w których najmocniej będzie wiało

Żółty alert pogodowy obowiązuje od godziny 4:00 do 18:00 w piątek dla Anglii, Walii i części Szkocji w związku z huraganem Ellen.

Służby ratunkowe w UK ostrzegają mieszkańców Wysp przed huraganem Ellen, którego siła będzie dochodziła nawet do 70 mil na godzinę w rejonach najbardziej zagrożonych. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe wystąpi także ryzyko podtopień.

Wielka Brytania uniknęła w środę największego uderzenia huraganu Ellen, jednak Met Office ostrzega przed kolejnym, do którego dojdzie w piątek, co może wywołać poważne utrudnienia w transporcie oraz dostawach prądu. W tym tygodniu w Irlandii prawie 194 000 domów i firm ucierpiało w wyniku odcięcia od dostaw prądu, a połamane drzewa zablokowały drogi, co było skutkiem pierwszego uderzenia huraganu.

Ostrzeżenia przed huraganem Ellen

Od godziny 20:00 w czwartek do 4:00 rano obowiązywał żółty alert pogodowy dla Irlandii Północnej i zachodniego wybrzeża UK. Kolejny żółty alert pogodowy wydano z kolei dla Anglii, Walii i części Szkocji i obowiązuje on od godziny 4:00 rano do 18:00 w piątek.

Matthew Box z Met Office powiedział, że wiatr dochodzący do 70 mil na godzinę pojawi się na wybrzeżach, a najsilniej w piątek będzie wiało w południowo-zachodniej Anglii i zachodniej Walii.

Alerty powodziowe

Environment Agency wydało aż 42 alerty powodziowe głównie na południu i południowo-zachodnim wybrzeżu Anglii. Eksperci ostrzegają, że kombinacja wysokiego poziomu wody, silnych wiatrów oraz dużych fal może doprowadzić do podtopień domów w tych rejonach.

Agencja ostrzega mieszkańców wybrzeży, aby nie wybierali się „popatrzeć na fale” i „trzymali się z daleka od promenad”. Niektóre plaże zostały nawet zamknięte, najwięcej na południowym wybrzeżu Kornwalii.

Policja w Devon i w Kornwalii ostrzegła też mieszkańców, aby uważali na huragan w rejonie, zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie fale mogą sięgać 9 stóp wysokości.