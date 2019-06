Wyciekł list z Parlamentu Europejskiego ws. finansowania Nigela Farage’a: Lider Brexit Party powinien otrzymać „najwyższą karę”

Komisja domaga się również, by polityk otrzymał „najwyższą karę”.

Komisja PE chce, by sprawa Farage'a trafiła do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Z Parlamentu Europejskiego wyciekł list organu dyscyplinarnego, ws. finansowania, jakie Nigel Farage otrzymał od brytyjskiego potentata ubezpieczeniowego, a którego lider Brexit Party nie uwzględnił w deklaracji finansowej, składanej standardowo przez wszystkich eurodeputowanych. W liście zasugerowano, by polityk otrzymał „najwyższą karę” za „poważne naruszenie” kodeksu PE.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Independent”, w ujawnionym liście padło m.in. zalecenie, by sprawa finansowania Nigela Farage’a została skierowana do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Organ dyscyplinarny Parlamentu Europejskiego zasugerował również, by lider Brexit Party otrzymał „najwyższą karę” za „poważne naruszenie” kodeksu postępowania PE. Zalecenie organu dyscyplinarnego zostało ujawnione przez „Channel 4 News”.

W liście, wysłanym do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, komisja dyscyplinarna stwierdziła, że ​​władze PE powinny „współpracować z brytyjskimi krajowymi organami dochodzeniowymi, w tym z Narodową Agencją ds. Przestępczości, Komisją Wyborczą i Policją Metropolitalną, aby uzyskać pełne fakty”.

Brytyjskie media ujawniły w maju, że ws. Nigela Farage’a miało zostać rozpoczęte śledztwo w Parlamencie Europejskim w związku z oskarżeniem, że polityk nie zgłosił korzyści o wartości 450 000 funtów, jakie otrzymał od biznesmena Arrona Banksa. W sprawie Banksa toczy się osobne dochodzenie w brytyjskiej National Crime Agency.

Przypomnijmy, że brytyjskie media ujawniły faktury, e-maile i inne dokumenty, zgodnie z którymi Arron Banks, który regularnie finansował partię Ukip, wydał około 450 000 funtów po referendum, w czasie gdy Nigel Farage żegnał się z funkcją lidera partii. Według brytyjskich mediów, pieniądze zostały wykorzystane do wynajęcia domu w Chelsea za 13 000 funtów miesięcznie - w domu tym mieszkał Nigel Farage. Banks miał też wyposażyć dom w meble i inne sprzęty - włącznie z naczyniami i zasłoną prysznicową. Ponadto, biznesmen miał finansować podróże Farage’a do USA oraz samochód z szoferem.

Żaden z „prezentów”, które Farage otrzymał od Banksa, nie został uwzględniony w deklaracji finansowej, składanej standardowo przez wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zobacz: "Channel 4 News": Nigel Farage miał przyjąć finansowanie w wysokości £450 000 od biznesmena po referendum ws. Brexitu