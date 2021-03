Wychodzenie z lockdownu może zostać OPÓŹNIONE, oficjalnie przyznaje kanclerz Rishi Sunak

Lockdown w UK się jeszcze nie skończy? Brytyjski rząd Kanclerz skarbu Rishi Sunak nie wyklucza, że zaplanowane przez premiera Borisa Johnsona luzowanie pandemicznych obostrzeń może zostać opóźnione.

Szef resortu finansów w rozmowie na łamach programu "Good Morning Britain" pytany o kwestie związane z dalszym wydłużaniem programu pomocowego dla pracowników niejako "wygadał" się w kwestii ewentualnego opóźnienia realizacji rządowych planów wychodzenia z lockdownu. "Zrobiliśmy to z kilku powodów. Chciałem, żeby ludzie mieli pewność, że rząd myśli perspektywicznie, ponieważ wszystko może się jeszcze zmienić" - odpowiadał Rishi Sunak pytani o decyzję przedłużenia "furlough" aż do końca czerwca 2021.

Kanclerz Sunak przyznał, że łagodzenie obostrzeń w Anglii może zostać OPÓŹNIONE

"Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Robimy ogromne postępy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz program szczepień, bo ten postęp jest możliwy między innymi właśnie dzięki tym osobom. Musimy też pamiętać, że - nawet gdy ograniczenia dobiegną końca - firmy nadal będą potrzebowały czasu, aby stanąć na nogi. I po to jest ta dodatkowa pomoc" - uzupełniał Sunak.

Jak widać "mapa drogowa" powrotu do normalności przedstawiona przez premiera Borisa Johnsona nie jest, jak to mówią Brytyjczycy, "wykuta w kamieniu" ("set in stone") i zgodnie z tym co mówi kanclerz Sunak może się opóźnić!

Jeszcze "wszystko może się zmienić" w sprawie wracania do normalności w UK

Zgodnie z planem rządu 8 marca mają zostać otwarte szkoły, z kolei 12 kwietnia sklepy non-essential, ogródki piwne, 17 maja możliwe mają być spotkania na zewnątrz, czy wydarzenia sportowe, a od 21 czerwca – jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem – zniesione mają zostać wszystkie pozostałe restrykcje, czyli możliwe już będzie otwarcie nocnych klubów, organizowanie festiwali, meczów piłki nożnej czy jakichkolwiek większych wydarzeń.

Więcej na temat planu luzowania obostrzeń pisaliśmy w artykule zatytułowanym "Poluzowanie lockdownu w Anglii – cztery etapy. Jakie restrykcje zostaną zniesione i kiedy?". Przecyztacie w nim o wszystkich szczegółach dotyczących kolejnych etapów powrotu do normalności i "otwierania" Wielkiej Brytanii.

Natomiast w teście "Program furlough zostanie wydłużony. Rishi Sunak poinformował o pomocy dla pracowników na kolejne miesiące" opisaliśmy w detalach plany brytyjskiego ministerstwa finansów dotyczące wydłużenia programu "furlough". Klikajcie tam po szczegóły!