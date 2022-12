Wybuch na Jersey - nie żyją trzy osoby, akcja ratunkowa weszło w nową fazę

Na wyspie Jersey doszło do tragicznego w skutkach wypadku — silna eksplozja kompletnie zniszczyła trzypiętrowy budynek mieszkalny. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby. Sądzi się, iż przyczyną wybuchu był ulatniający się gaz.

Do tych fatalnych w skutkach zdarzeń doszło w dniu wczorajszym, w sobotę, 10 grudnia 2022 roku, około czwartej nad ranem. Wybuch miała miejsce przy ulicy Pier Road w stolicy Baliwatu Jersey, dependencji korony brytyjskiej na Wyspach Normandzkich. Bezpośrednio ucierpiał trzypiętrowy budynek mieszkalny w Saint Helier, który został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku zawalenia. Pośrednio uszkodzone zostały także nieruchomości z nim sąsiadujące. W wyniku eksplozji wybuchł pożar.

Jak podają brytyjskie media, ponad 20 mieszkańcom udało się opuścić miejsce zdarzenia o własnych siłach.

Tragedia na wyspie Jersey

Początkowe informacje mówiły o jednej ofierze śmiertelnej oraz aż o 12 osobach zaginionych. Według najnowszych doniesień dziennikarzy BBC liczba zmarłych zwiększyła się do trzech, a akcja poszukiwawcza nie została definitywnie zakończona. Jak podaje serwis informacyjny BBC, wciąż nie odnaleziono sześciu osób, jednak służby nie oczekują, że zostaną one znalezione żywe.

„Ze smutkiem potwierdzam, że operacja poszukiwawczo-ratownicza została zakończona [...]” - komentował szef policji w Jersey, Robin Smith. „Decyzja została podjęta po szczegółowej ocenie i zastosowaniu specjalistycznych jednostek K9. Wdrożono strategie identyfikacji ofiar katastrofy, a wyspecjalizowani funkcjonariusze badają miejsce zdarzenia wraz ze służbami straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz doradcami taktycznymi [...]”.

Eksplozja zniszczyła trzypiętrowy budynek, są ofiary śmiertelne

Z kolei minister Jersey Kristina Moore dodawała, iż akcja o charakterze ratunkowym zamieniła się w „operację odbudowy”. „Na całej wyspie można było usłyszeć ten niezwykły dźwięk” – relacjonowała polityczka na łamach BBC. „W tamtym momencie nie nie było do końca jasne, co to było, ale z pewnością obudziło mnie i wiele osób. To było nie do pomyślenia. Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani i naprawdę martwimy się o ludzi, którzy ucierpieli w wyniku tego zdarzenia [...]” - mówiła. „Jesteśmy bardzo wdzięczni służbom ratunkowym i wszystkim, którzy są absolutnie zaangażowani w przeszukiwanie gruzów, aby znaleźć poszkodowanych”.

Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii i straż pożarna wysłała na miejsce zdarzenia specjalistyczne jednostki ratunkowe, aby wspomóc lokalne służby. Obejmują one zespół South West Hazardous Area Response Team oraz Urban Search and Rescue Team z hrabstwa Hampshire i wyspy Wight.

Jakie są najnowsze doniesienia w tym temacie?

Co było przyczyną tego zdarzenia? Szef policji Jersey zaznaczył, że „istnieje wiele roboczych hipotez” na temat tego, co się stało, ale ostrzegł ludzi, aby „nie spekulowali”. Dostawca gazu na wyspie, Island Energy, w oficjalnym komunikacie przekazał, że współpracuje ze strażą pożarną, aby ustalić, co się stało. Wcześniej potwierdzono, że straż pożarna przybyła na miejsce zdarzenia w piątek wieczorem po zgłoszeniu zapachu gazu.

Komendanta lokalnej straży pożarnej zapytano, czy piątkowe wezwanie miało coś wspólnego z przyczyną wybuchu. „Dam ci odpowiedź na to pytanie, ale w tej chwili chciałbym skupić się na reakcji w sytuacji kryzysowej, porozmawiać z moimi kolegami i rozważyć te fragmenty, które są przedmiotem dochodzenia, i upewnić się, że nie nie powiem ci czegoś, co najpierw muszę powiedzieć komuś innemu”. Zabierając głos w tej kwestii Kristina Moore powiedziała, że „wszystkie fakty będą musiały zostać zebrane” i nastąpi „pełne dochodzenie”.

Co było przyczyną tego zdarzenia?

Jersey obejmuje administracyjnie samą wyspę Jersey, jedną z Wysp Normandzkich oraz kilkadziesiąt sąsiednich, niezamieszkanych wysepek. Zasadniczo jest to terytorium zależne Wielkiej Brytanii, ale oficjalnie rządzi nim gubernator, który sprawuje swoją władzę w imieniu królowej brytyjskiej. Pod względem prawnym Jersey nie jest częścią Unii Europejskiej ani Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada Wielka Brytania.

Wyspa podzielona jest na 12 okręgów (parishes). Według szacunków z 2019 roku Jersey zamieszkuje około 107 800 osób. Na Jersey obowiązują dwa języki urzędowe: angielski i francuski. Oprócz nich ważnym językiem jest lokalny język Jèrriais. Jest on tradycyjną mową mieszkańców wyspy, ale niewielu z nich posługuje się nim na co dzień.

