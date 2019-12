Wybory w UK 2019 - Zobacz wyniki sondażowe! Czy torysi zdobyli większość w Izbie Gmin?

Fot. Getty

O godzinie 22:00 w Wielkiej Brytanii zamknięto lokale wyborcze. BBC, ITV News oraz Sky News opublikowały wyniki prowadzonych przez cały dzień sondaży. Zobacz, jakie są przewidywane wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.

Jak podało Sky News, według sondaży Partia Konserwatywna wygrała wybory zdobywając większość miejsc w Izbie Gmin. Boris Johnson przypuszczalnie będzie więc mógł cieszyć się dużą swobodą podczas parlamentarnych głosowań.

Ankieta - przeprowadzona przez Ipsos MORI na zlecenie Sky News, BBC i ITV News - prognozuje, że Torysi zdobędą 368 miejsc, Partia Pracy 191 miejsc, SNP 55 miejsc, a Liberalni Demokraci 13 miejsc.

Dowiedz się więcej: Wybory 2019 - O której będą wyniki? Zobacz, kiedy poznany ostateczny werdykt Brytyjczyków

Aby utworzyć rząd większościowy, zwycięska partia potrzebuje ponad 325 mandatów. Sondaż przewiduje, że rząd Johnsona będzie dysponował większością aż 86 głosów. Przewaga torysów zapowiada się zatem dość spora, a premier Johnson będzie mógł zdecydowanie dążyć do Brexitu 31 stycznia 2020 roku, by wywiązać się ze zobowiązania "Get Brexit Done".

Wyniki wstępne sugerują również, że Partia Pracy będzie musiała zmierzyć się z niezwykle rozczarowującą nocą i być może jej ostateczny wynik będzie najgorszym od dziesięcioleci. Z kolei SNP powróci prawdopodobnie do dominacji w Szkocji, zdobywają aż 55 z 59 okręgów.

Czytaj także: Torysi łączą terroryzm z imigrantami z UE. Zapomnieli, kto walczył z zamachowcem na London Bridge

Brexit Party nie zdobyło prawdopodobnie żadnego mandatu, a Partia Zielonych nadal będzie miała jednego posła, natomiast Plaid Cymru przypuszczalnie zdobyło 3 miejsca.

Należy pamiętać, że są to dopiero wstępne wyniki sondażowe, uzyskane na podstawie ankiet, w których pytano osoby wychodzące z lokali wyborczych, na kogo oddały głos. Ipsos Mori przeprowadził sondaż w 144 lokalach wyborczych, pytając 22 790 osób. Oficjalne wyniki brytyjskich wyborów parlamentarnych 2019 poznamy w piątek rano.

Zobacz koniecznie: Boris Johnson oddał już głos! Do lokalu wyborczego przyszedł z... ukochanym psem