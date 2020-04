Wybory prezydenckie 2020: Znamy obwody wyborcze w UK. Zobacz, gdzie będzie można zagłosować [lista]

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Polski rząd ogłosił listę obwodów wyborczych w Wielkiej Brytanii. Zobacz, gdzie w UK będzie można oddać zagłosować w wyborach na prezydenta RP 2020. Rządowa lista zawiera 10 lokalizacji.

Według aktualnych informacji 10 maja 2020 roku odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Do końca ubiegłego tygodnia ważyły się losy głosowania m.in. Polaków przebywających w tym czasie w Wielkiej Brytanii. W poniedziałek rząd ogłosił jednak utworzenie dziesięciu obwodów do głosowania na Wyspach. W przypadku, gdy dojdzie do II tury wyborów, jej termin został ustalony na 24 maja.

W jakich miejscach w UK będzie można głosować?

Na polskiej stronie rządowej czytamy:

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie Wielkiej Brytanii zostało utworzonych 10 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn I, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place, London, W1B 1JH; Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn II, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place, London, W1B 1JH; Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn III, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place,London, W1B 1JH; Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn IV, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX; Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn V, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX; Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester I, Konsulat Generalny RP, ,51 Portland Street, Manchester, M1 3LD; Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester II, Konsulat Generalny RP, ,51 Portland Street, Manchester, 1 3LD; Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg I, Konsulat Generalny RP ,2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE; Obwód głosowania nr 156, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg II, Konsulat Generalny RP ,2 Kinnear Road,Edinburgh, EH3 5PE; Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Belfast, Konsulat Generalny RP, 67 Malone Road, Belfast, BT9 6SB.”

Jak i kiedy zarejestrować się na wybory prezydenckie 2020?

Rejestracji na wybory należy dokonać do dnia 7 maja, do godziny 24:00. Swój udział w wyborach można zgłosić elektronicznie - poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: ewybory.msz.gov.pl. Można też zgłosić się do urzędu konsularnego odpowiadającego aktualnemu miejscu zamieszkania w UK. W przypadku II tury wyborów nie będzie konieczności ponownej rejestracji (dla osób, które zarejestrowały się na I turę wyborów).

Na stronie rządowej czytamy, że w zgłoszeniu podaje się:

nazwisko i imiona,

imię ojca,

datę urodzenia,

PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo zagranicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Czy będzie można głosować korespondencyjnie?

Aktualnie nie istnieją w UK przeszkody, by Polacy mogli wziąć osobiście udział w polskich wyborach prezydenckich, ponieważ lockdown ma trwać do 7 maja. Nie wiadomo jednak, czy nie zostanie przedłużony.

Na stronie rządowej widnieje informacja, że zgodnie z obecnym stanem prawnym osoby głosujące za granicą będą musiały osobiście wziąć udział w wyborach - a więc tradycyjnie, pojawić się w miejscu głosowania, własnoręcznie wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do urny. Rząd zaznacza jednak, że aktualnie toczy się proces legislacyjny, którego efektem może być umożliwienie głosowania korespondencyjnego Polakom głosującym zagranicą.

Więcej informacji, w tym adresy i numery telefonów do poszczególnych konsulatów w UK, można znaleźć na polskiej stronie rządowej: WYBORY PREZYDENCKIE 2020.