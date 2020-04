Wybory prezydenckie 2020: Czy Polacy w UK będą mogli głosować? Zobacz aktualne informacje rządu RP

Zobacz, co do tej pory wiadomo o polskich wyborach prezydenckich 2020.

Fot. Wikimedia Commons

Według aktualnych informacji rządowych prawdopodobnie 10 maja odbędą się wybory prezydenckie w Polsce. Zobacz, jakie zasady będą obowiązywać Polaków, chcących głosować poza granicami ojczyzny. Czy Polacy mieszkający w UK nie będą mogli głosować?

Na oficjalnych stronach polskiego rządu publikowane są na bieżąco aktualne informacje, dotyczące najbliższych wyborów prezydenckich, które powinny się odbyć już 10 maja - choć wciąż nie jest to pewne ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w Polsce. Co do tej pory wiadomo o głosowaniu za granicą i czy Polacy z UK będą mogli wziąć udział w tegorocznych wyborach prezydenckich?

Jak podaje portal „Onet” polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jak dotąd nie ustanowiło obwodów wyborczych w wielu krajach - między innymi w Wielkiej Brytanii. MSZ tłumaczy, że czeka na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w innych krajach oraz podkreśla, że termin wyborów prezydenckich w Polsce wciąż stoi pod znakiem zapytania. Dotychczasowe rozporządzenie dotyczy stworzenia zaledwie 103 zagranicznych obwodów wyborczych. Dalsze informacje na ten temat mają zostać podane przez polski rząd 19 kwietnia.

Jeśli wybory miałyby się mimo wszystko odbyć 10 maja, to nie jest jak na razie wykluczone, że głosowanie w UK mogłoby zostać zorganizowane - pod warunkiem, że lockdown nie zostanie zbytnio wydłużony (aktualnie rząd UK planuje przedłużyć lokcdown co najmniej do 7 maja). Polacy mieszkający za granicą musieliby zarejestrować się w okręgach wyborczych najpóźniej do 7 maja. Rejestracji można dokonać ustnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Na stronie rządowej czytamy, że w zgłoszeniu podaje się:

nazwisko i imiona,

imię ojca,

datę urodzenia,

PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo zagranicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Według informacji portalu „Onet” głosowanie korespondencyjne dla Polaków mieszkających i głosujących zagranicą jest obecnie bardzo mało prawdopodobne - sytuacja jednak dynamicznie się rozwija. Aktualne informacje dostępne są na polskich stronach rządowych: GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ - GOV.PL.