Wybory parlamentarne już 9 grudnia? Rząd oburzył się na ten „chwyt” przeciwko umowie brexitowej

Wielka Brytania zawarła umowę z Norwegią w sprawie wzajemnej ochrony praw swoich obywateli po Brexicie, nawet jeśli nie dojdzie do porozumienia UK z Unią Europejską.

Polacy dzielą się swoją historią w UK i mówią o tym, co myślą o powrocie do Polski po Brexicie

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zastanawia się, co zrobić po granicznej dacie Brexitu – wyjechać czy zostać w UK. Na początku czerwca zapytaliśmy naszych czytelników, co sądzą o powrocie do Polski...