Wybory nowego premiera UK - po 2. rundzie Rishi Sunak dalej na prowadzeniu

Lord Frost wzywa Kemi Badenoch do rezygnacji

Suella Braverman odpadła w drugiej turze wyborów lidera Partii Konserwatywnej. Prokurator generalna Anglii i Walii uzyskała najniższe poparcie z szóstki pozostałych kandydatów i postanowiła przekazać swoje głosy Liz Truss.

Walka u torysów trwa. W dniu wczorajszym, 14 lipca 2022 roku odbyło się drugie głosowanie wśród posłów Partii Konserwatywnej, w wyniku którego została wyeliminowana Suella Braverman. Poparcie dla prokurator generalnej Anglii i Walii sięgnęło jedynie 27 głosów, a więc było ich o pięć mniej, niż podczas pierwszej rundy. Oto, jak głosowali zasiadający w brytyjskim parlamencie torysi:

Kandydaci, którzy przeszli do dalszej fazy:

Rishi Sunak - 101 głosów (więcej o 13)

Penny Mordaunt - 83 głosów (więcej o 16)

Liz Truss - 64 głosów (więcej o 14)

Kemi Badenoch - 49 głosów (więcej 9)

Tom Tugendhat - 32 głosy (mniej o 5)

Kandydaci, którzy nie przeszli do dalszej fazy:

Suella Braverman - 27 głosów (mniej o 5)

Zgodnie z oczekiwaniami, w parlamencie rośnie poparcie dla głównego faworyta do objęcia stanowiska premiera UK, czyli Rishiego Sunaka, który z solidną przewagą zwyciężył zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundzie. Wszystko wskazuje na to, że były kanclerz skarbu znajdzie się w rundzie finałowej, ale w perspektywie wyborów z udziałem "zwykłych" członków Partii Konserwatywnej nie będzie już faworytem. Wszystkie sondaże wskazują, że w takich wyborach przegra zarówno z Truss, jak i przede wszystkim z Mordaunt.

Rishi Sunak umocnił swoją pozycję faworyta

W kolejnej fazie wyborów nowego lidera torysów i jednocześnie premiera UK odbędą się transmitowane na żywo debaty telewizyjne z udziałem piątki pozostałych kandydatów. Kolejne debaty odbędą się w piątek (na antenie Channel 4), niedzielę (ITV) i we wtorek (Sky).

Tymczasem, były minister ds. Brexitu, Lord Frost, wezwał Kemi Badenoch do wycofania się z wyborów i poparcia innego kandydata. Na łamach "The Daily Telegraph" pisał, iż minister ds. równości powinna poprzeć Liz Truss w zamian za istotną rolę w przyszłym gabinecie pod jej kierownictwem. "Potrzebujemy jedności wśród zwolenników wolnego rynku" - pisał Frost. "Kemi i Suella Braverman przygotowały przekonujące programy z różnymi akcentami, ale kładąc nacisk na zmianę. Jednak głębia doświadczenia Liz, jej energia i pomysły – a także prosty fakt, że ma najwięcej głosów z całej trójki – sprawiają, że to powinna być liderką [tego stronnictwa]" - dodawał.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez obóz Kemi Badenoch zaznaczono, że kandydatka nie ustąpi i bierze udział w wyborach, aby je wygrać.

Przypominamy, kolejna runda głosowań wśród posłów Partii Konserwatywnej odbędzie się w nadchodzący poniedziałek, 18 lipca 2022 roku. Z kolei na czwartek 21 lipca 2022 roku ustalono ostateczny termin wyłonienia dwójki, "finałowych" kandydatów do przejęcia schedy po Borisie Johnsonie.

