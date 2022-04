Wybory lokalne w UK 2022: w jaki sposób Polacy mogą oddać swój głos?

5 maja 2022 roku odbędą się wybory lokalne w Wielkiej Brytanii. Obejmą one elekcje lokalnych władz w częściach Anglii (w tym w Londynie), a także w Walii i w Szkocji. Dodajmy, że zbiegną się one w czasie z wyborami do Zgromadzenia Irlandii Północnej (Northern Ireland Assembly).

Wybory lokalne w Anglii będą dotyczyły około 4360 mandatów w 146 lokalnych radach, około 1000 miejsc w "parish councils", kilku stanowisk burmistrza oraz władz w stołecznym Londynie (1817 mandatów w 32 poszczególnych councilach). W Szkocji wybierani będą przedstawiciele we wszystkich 32 samorządach lokalnych. Przypomnijmy, 2017 roku szkoccy konserwatyści pokonali laburzystów. Z kolei w Walii obędą się wybory do wszystkich 22 lokalnych councilów. Najważniejsze pytania dotyczą tego, czy Partia Pracy utrzyma władzę w Cardiff i w miastach położonych wzdłuż korytarza M4 oraz jak Partia Konserwatywna poradzi sobie z wyborczymi zdobyczami w północno-wschodniej części kraju.

Warto również dodać, że wybory lokalne w niektórych regionach Anglii oraz w Walii i Szkocji zbiegną się w czasie z wyborami do Zgromadzenia Irlandii Północnej (Northern Ireland Assembly). Będzie to elekcja władz centralnych, w ramach której wybranych zostanie 90 członków północnoirlandzkiego sejmu. Będą to siódme takie wybory, od 1998 roku, gdy utworzono sejm w Belfaście.

O czym decydują władze lokalne?

Samorządy lokalne są odpowiedzialne za świadczenia z zakresu usług publicznych. Odpowiadają między innymi za stan dróg, wywóz śmieci czy opiekę nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Choć głównym środkiem finansowania lokalnych councilów są dotacje z rządu centralnego, to część pieniędzy w ich budżecie pochodzi z council tax, który wszyscy płacimy.

Kto może głosować?

Osoba, chcąca oddać swój głos w wyborach lokalnych w Anglii, w dniu wyborów musi być pełnoletnia (mieć ukończone 18 lat). Dodajmy, że w Walii i Szkocji, aby oddać głos wystarczy skończyć 16. rok życia. Oprócz tego, osoba głosująca musi spełniać również poniższe wymogi:

musi być zarejestrowana pod adresem w rejonie, w którym chcą oddać swój głos;

musi być obywatelem Wielkiej Brytanii, Irlandii lub kraju należącego do UE lub być uprawnionym do głosowania obywatelem kraju Wspólnoty Narodów;

nie zostać prawnie pozbawiona możliwości oddania głosu.

W jaki sposób można głosować?

Swój głos można oddać na trzy sposoby:

osobiście, oddając swój głos w lokalu wyborczym (często w miejscach takich jak szkoły czy domy kultury);

przesyłając swój głos pocztą;

nominując kogoś do głosowania za ciebie (głosowanie przez pełnomocnika).

Termin rejestracji do głosowania i udziału w wyborach lokalnych upływa w dniu 14 kwietnia 2022 roku (czwartek) o północy. Termin rejestracji do głosowania korespondencyjnego upływa 19 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 17:00. Termin składania wniosków o umożliwienie głosowanie przez pełnomocnika upływa 26 kwietnia 2022 roku (wtorek), chociaż awaryjne głosowanie przez pełnomocnika będzie możliwe w nieprzewidzianych okolicznościach do godziny 17:00 w dniu wyborów.

Jeśli chcesz się zarejestrować online kliknij w ten link: https://www.gov.uk/register-to-vote

Wybory będą miały miejsce 5 maja 2022 roku w lokalach wyborczych, które będą czynne od godziny 7:00 do 22:00.