Wybory lokalne 2019: Zobacz, co tym razem obiecują politycy swoim wyborcom

Fot: Getty

W czwartek 2 maja w Wielkiej Brytanii odbędą się lokalne wybory. Aktualnie w brytyjskich radach rządzą torysi, jednak zamieszanie związane z Brexitem może odebrać im znaczną liczbę dotychczasowych głosów. Kto może ich zastąpić?

O co biją się politycy?

W wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii do zdobycia jest ponad 8200 miejsc. Obecnie połowa z nich to miejsca zajmowane przez konserwatystów. W związku z tym wybory 2 maja będą kluczowym testem dla Theresy May jako liderki torysów. Kandydaci będą ubiegać się o miejsca w 248 angielskich radach lokalnych oraz wszystkich 11 radach lokalnych w Irlandii Północnej.

Odbędą się również wybory na burmistrzów w sześciu okręgach: Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield, Middlesbrough i North of Tyne. Z kolei w Londynie, a także w całej Szkocji i Walii wybory nie odbędą się.

Ponad połowa rad - aż 134 - jest kontrolowana przez torysów, 67 przez laburzystów, 7 przez LibDem, a w 35 nie ma jednoznacznej przewagi. Pozostałe 5 to zupełnie nowe rady.

Kiedy będą wyniki?

Jak podaje "The Guardian", około połowa głosów może zostać zliczona do północy jeszcze w dzień wyborów, a druga połowa następnego dnia rano. Oczekuje się, że ogólna frekwencja będzie niska.

Torysi: Czego się boją i w czym widzą nadzieję?

Torysi informowali w kuluarach, że spodziewają się porażki, co może oznaczać więcej głosów zarówno dla Partii Pracy, jak i dla Demokratów.

Największe nadzieje konserwatystów związane są z takimi okręgami, jak Scarborough, Thurrock, Dudley czy Walsall, gdzie przewidywane są niewielkie różnice między torysami a laburzystami.

Laburzyści: Czego się boją i w czym widzą nadzieję?

Kluczowymi celami dla Partii Pracy są Calderdale, Redcar, Cleveland i Trafford, a także Stoke-on-Trent i Derby - jednak w Derby laburzyści będą musieli pokonać silny w tym okręgu Ukip.

Co obiecują politycy swoim wyborcom?

Deklaracje Partii Pracy robią chyba największe wrażenie, ponieważ laburzyści obiecali m.in. nowe środki finansowe w wysokości 1,3 mld funtów rocznie na rekompensatę cięć w branży autobusowej oraz na dofinansowanie rozwoju transportu miejskiego. Obiecali też znaczne zwiększenie liczby pakietów opieki domowej dla osób starszych.

Z kolei konserwatyści chcą przede wszystkim zwiększyć wydajność lokalnych usługodawców, a także zagwarantować niską stopę podatkową.

