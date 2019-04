Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - jak głosować mieszkając UK?

Zgodnie z obowiązującym prawem nie ma żadnych przeszkód, aby Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii wziął udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale jak to zrobić? Jakie wyglądają wszystkie procedury? Na kogo głosować - Polaka czy Brytyjczyka? Wyjaśniamy!

Polacy w Wielkiej Brytanii mają wybór - mogą głosować albo na polskich albo na brytyjskich kandydatów do euro-parlamentu. Ważne jest jednak to, że mogą głosować tylko raz. Nie mogą wybrać jednego polityka z "brytyjskiej" listy i drugiego z "polskiej"! A oto nasz krótki poradnik dotyczący głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Jak głosować na "polskiego" kandydata?

Polski wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona)

imię ojca

datę urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą

numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)

miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Głosowanie do euro-parlamentu odbędzie się w godzinach 7:00-21:00, w niedzielę 26 maja. Zagłosować będzie można osobiście, legitymując się ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Po więcej szczegółów odsyłamy do oficjalnych stron polskich jednostek konsularnych w Wielkiej Brytanii: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

Więcej informacji znajdziecie też tutaj: https://www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/za-granica

Jak głosować na "brytyjskiego" kandydata?

Procedura głosowania zawiera się w trzech krokach:

1. Przed 7 maja trzeba zarejestrować się na lokalnej liście wyborców (https://www.gov.uk/get-on-electoral-register)

2. Ściągnąć i wypełnić formularz rejestracji w eurowyborach (https://www.yourvotematters.co.uk/how-am-i-represented/european-parliment)

3. Wysłać wypełniony formularz do lokalnego rejestru wyborców

WAŻNE! Nawet jeśli Twoje nazwisko figuruje już na w "electoral register" to nadal koniecznym jest wypełnienie i odesłania formularza! Więcej informacji znajdziecie tutaj