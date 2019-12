Wybory 2019 - O której będą wyniki? Zobacz, kiedy poznany wstępne sondaże, a kiedy ostateczny werdykt Brytyjczyków

Fot. Getty

Dziś w Wielkiej Brytanii odbywają się już trzecie wybory parlamentarne w ciągu zaledwie pięciu lat. 12 grudnia Brytyjczycy przy urnach zdecydują m.in. o dalszych losach Brexitu. Zobacz, o której godzinie dowiemy się, jakie są wstępne sondaże, a o której poznamy ostateczny wynik.

Lokale wyborcze na Wyspach będą czynne do godziny 10 wieczorem. Dzisiejszej nocy komisje wyborcze w Wielkiej Brytanii będą miały do przeliczenia miliony kart do głosowania. Poniżej zamieszczamy przybliżony harmonogram pojawiania się wyników - od wstępnych sondaży przeprowadzanych przy wejściach do lokali wyborczych, po ostateczne wyniki ze wszystkich punktów wyborczych.

22:00 - Wyniki sondażowe

Przy wyjściu z wielu lokali wyborczych przez cały dzień prowadzone są ankiety, w których pyta się osoby wychodzące z punktów wyborczych, na kogo oddały swój głos. Analizy wyników tych ankiet są prowadzone na bieżąco, dzięki czemu wynik sondażu może zostać upubliczniony z godziną zamknięcia ostatniego lokalu wyborczego - co powinno nastąpić o godzinie 22:00. Sondażowe prognozy wyniku wyborów zostaną opublikowane przez BBC, ITV oraz Sky News.

23:00 - Wyniki z pierwszej komisji wyborczej

Jak podaje „The Guardian”, od lat między Sunderland a Newcastle rozgrywa się wyścig o to, kto pierwszy przeliczy karty do głosowania. W tym roku Newcastle zadeklarowało, że swoje wyniki poda już o 23:00. Sunderland z kolei jest tym razem nieco bardziej ostrożne, ponieważ szacuje, że przeliczenie głosów zakończy około godziny 1:30 w nocy.

1:00-7:00 - Wyniki z kolejnych okręgów wyborczych

Przez całą noc poszczególne komisje wyborcze będą ogłaszały wyniki wyborów w danym miejscu. Stopniowo będzie więc można dowiedzieć się, kto zwyciężył w poszczególnych okręgach - czy torysi obronili swoje strategiczne miejsca, czy laburzyści wygrali czy przegrali walkę z SNP, jak wypadli Liberalni Demokraci...

7:00 - Ostateczne wyniki?

Z informacji zdobytych przez dziennik „The Guardian” wynika, że do godziny 7:00 rano w piątek powinniśmy znać już wszystkie wyniki, a tym samym wiedzieć, czy Partia Konserwatywna rzeczywiście wygrała wybory - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - i czy udało jej się zdobyć większość miejsc w Izbie Gmin.

